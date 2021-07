'U SVAKOM MOMENTU SMO NA USLUZI GRAĐANIMA' Novi predsednik opštine Palilula Miroslav Ivanović

Gradska opština Palilula danas je dobila novog predsednika i rukovodstvo, navodi se u saopštenju te gradske opštine.

Naime, na desetoj sednici Skupštine Gradske opštine Palilula, odlučeno je da novi predsednik bude diplomirani pravnik Miroslav Ivanović, odbornik sa liste "Aleksandar Vučić - za našu decu".

- Zahvaljujem se odbornicima Skupštine Gradske opštine Palilula na ukazanom poverenju. Vrata Opštine biće uvek otvorena kako bismo u svakom momentu bili na usluzi građanima Palilule i pomogli da oni žive bolje, a to je naš prioritet - rekao je Ivanović i izrazio uverenje da će novo rukovodstvo Opštine Palilula opravdati očekivanja koja su pred njega postavljena.

Za zamenika predsednika opštine Palilula izabran je dr Darko Paunović.

Odbornici Skupštine opštine izabrali su, takođe, članove Veća opštine: Dražena Barjaktarovića, Elenu Bilić, Milana Jovanovića, Sofiju Marković, Sašu Mehmedovića, Bojanu Mijušković, Miljana Milinkovića, Dejana Cvetkovića i Igora Šišića.

Bivši predsednik u pritvoru

Podsetimo, prethodnom predsedniku ove gradske opštine, Aleksandru Jovičiću, koji se sumnjiči sa još sedmoro okrivljenih za omogućavanje nelegalne gradnje u toj opštini, Viši sud u Beogradu produžio je pritvor za još 30 dana.

Novi predsednik GO Palilula

Miroslav Ivanović je rođen 1954. godine, a po obrazovanju je diplomirani pravnik.

U Narodnoj banci Jugoslavije radio je od 1985. do 2000. godine. U periodu od 2000. do 2003. bio je zaposlen u organizaciji Jugoinspekt Beograd A.D. Na mestu samostalnog savetnika za normativno pravne poslove, od 2003. do 2006. godine, radio je u Ministarstvu za unutrašnje ekonomske odnose Državne zajednice Srbije i Crne Gore.

Do izbora za predsednika Gradske opštine Palilula Ivanović je bio zaposlen na mestu zamenika generalnog direktora u organizaciji Jugoinspekt Beograd A.D.