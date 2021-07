Vesić: Obrenovac dobio najmoderniju školu u gradu

Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić obišao je danas novoizgrađeni deo OŠ „Jovan Jovanović Zmaj” u obrenovačkom naselju Zvečka. Događaju je prisustvovao predsednik opštine Obrenovac Miroslav Čučković, kao i direktorka ove škole Vera Đorđević.

Vesić je ocenio da je ova škola najmodernija u gradu i da je veoma srećan što takve školske objekte dobijaju prigradske opštine.

– Đaci koji ovde budu pohađali nastavu, a njih ima 236, imaće najmoderniju školu u skladu sa svim standardima bilo koje zemlje Evropske unije. Škola je toliko velika da bi mogla da primi i više učenika i za to smo spremni – rekao je Vesić.

Zamenik gradonačelnika je naročito istakao činjenicu da u Obrenovcu više nema nijednog školskog objekta bez fiskulturne sale, što u pojedinim centralnim gradskim objektima nije slučaj. To je cilj koji je zadao predsednik opštine i sada je taj posao završen nešto sopstvenim sredstvima, a delimično uz pomoć Grada i Republike, čime je pokazano koliko se vodi računa o deci i budućnosti, dodao je Vesić.

Vesić je najavio i da će od 15. avgusta škole početi da obaveštavaju roditelje o preuzimanju besplatnih tableta.

– Devojčice i dečaci trećeg, četvrtog, petog i šestog razreda, njih 67.592, dobiće tablete koji će imati karticu sa besplatnim, osnovnim paketom interneta i kod za korišćenje digitalnih udžbenika. To je prava revolucija jer to nemaju deca ni u Parizu, Berlinu, Beču. Takođe, skoro sedam hiljada nastavnika i učitelja dobiće od Grada besplatne laptopove, tako da smo potpuno pripremili i ove učenike i njihove nastavnike za digitalnu nastavu – istakao je Vesić, podsećajući da će novi zakon o udžbenicima predvideti obavezu da svi izdavači imaju i digitalne verzije udžbenika.

Vesić je rekao da će tableti ove godine biti dodatno sredstvo.

– Tableti će veoma brzo postati i osnovno sredstvo obrazovanja, a to je i razlog što smo se opredelili i za nabavku laptop računara za nastavnike. Tableti su svi osigurani i roditelje neće koštati nijedan dinar. Svako oštećenje plaća osiguranje, a posle tri godine oni postaju vlasništvo roditelja, tako da će moći da ih koriste i druga deca, a sa njih može da se ide samo na sajtove koje je propisalo Ministarstvo obrazovanja – podsetio je Vesić.

Fondacija za mlade talente će raspisati konkurs od 15. avgusta do 15. septembra na koji će moći da se jave svi roditelji čija deca pohađaju prvi i drugi razred. Uz potvrdu iz škole da im deca pohađaju ove razrede i preciziranje koje udžbenike koriste moći će onlajn da konkurišu, nakon čega će na svoj žiro-račun dobiti onoliko novca koliko četiri osnovna udžbenika koštaju. To će biti oko šest hiljada dinara, u zavisnosti od izdavača, precizirao je Vesić.

– To će biti pomoć Grada i mislim da je važno da se na ovaj jednostavan način iskoristi ta pomoć – poručio je zamenik gradonačelnika, ističući da oko 34 hiljade dece pohađa ova dva razreda na teritoriji Beograda.

Tako će Grad Beograd za skoro 102 hiljade obezbediti direktnu pomoć, na šta je Vesić veoma ponosan.

– Ulažemo u obrazovanje dece i spremamo ih za život u 21. veku, koji neće biti moguć bez digitalizacije. Istovremeno, ulažemo u bolje uslove rada i tehničku opremljenost učitelja i nastavnika, koji imaju posebno značajnu ulogu u životu svakog deteta – poručio je Vesić.

Predsednik opštine Obrenovac Miroslav Čučković istakao je da su u toku pripreme i obnova svih obrazovnih institucija kako bi se što bolje pripremili za nastupajuću školsku godinu.

– Unazad nekoliko godina imali smo sreće da svake godine otvorimo neki novi objekat, a ove godine će biti dva, i to obdanište u Belom polju i objekat u Zvečkoj. Mislimo da je to pravi način da porodice i mladi ostanu na selu, da se ne sele svi za Beograd ili izvan granica Srbije, jer će ovde zaista imati moderno, evropsko obrazovanje. Uz tablete koje obezbeđuje Grad Beograd, zaista će obrazovanje biti na nivou svih evropskih gradova i ovo je još jedan u nizu projekata koji pokazuje da je Obrenovac postao lokomotiva razvoja Beograda. Ne prođe nijedna nedelja da se nešto novo ne započne, pa će tako već u sredu početi izgradnja kanalizacije u celom Belom polju, što takođe finansira Grad Beograd. Mi ćemo sve ciljeve koje su građani tražili od nas ove godine ispuniti – rekao je Čučković.

Direktorka OŠ „Jovan Jovanović Zmaj” Vera Đorđević istakla je da će ovaj objekat biti veoma moderan i pravi primer škole za 21. vek.

– Ovde trenutno ima 236 učenika, ali nadamo se da će već od početka školske godine broj đaka biti veći. Sa ovakvom fiskulturnom salom stali smo u red sa svim drugim školama, a tu je i osam novih i četiri kompletno renovirane učionice. Sve je novo, učenike čeka divan objekat i spremno čekamo 1. septembar i nove pobede – istakla je direktorka škole.

Obrenovac će, inače, do kraja godine biti prva beogradska opština u kojoj će svaka kuća imati vodu. Takođe, imaće i kompletnu kanalizaciju jer se u Obrenovcu radi jedna od pet fabrika za preradu otpadnih voda u gradu. Sledeće godine dobiće i pijacu i biti povezan sa Surčinom BG vozom, koji će ići u špicu na svakih 12 do 15 minuta do centra grada, a na 40 do 45 minuta van špica. Uz auto-put Miloš Veliki i razvoj drugih saobraćajnica, sve ovo najbolje govori o tome kako se razvija Obrenovac, istakao je Vesić.