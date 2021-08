Sledeće nedelje tender za gradnju Bulevara patrijarha Pavla

Grad Beograd raspisaće sledeće nedelje tender za izgradnju Bulevara patrijarha Pavla od Košutnjaka do petlje Hipodrom, odnosno do Mosta na Adi, najavio je danas zamenik gradonačelnika Goran Vesić.

Bulevar patrijarha Pavla od Košutnjaka do Mosta na Adi biće izgrađen na trasi napuštene železničke pruge, kazao je Vesić na TV Studio B dodajući da će time biti potpuno sačuvan Topčiderski park i sva stabla na tom potezu.

Kako je naveo, vršeno je preprojektovanje ovog dela bulevara kako bi se zaobišao Topčiderski park jer planovi koje smo zatekli, koji su rađeni pre 2013. godine, podrazumevali su da bulevar maltene prođe kroz Topčiderski park.

"To nismo hteli da dopustimo. Korišćenjem trase napuštene železničke pruge ovaj problem smo rešili i sačuvali park", rekao je on.

Prema njegovim rečima, ovo rešenje predviđa zadržavanje postojeće tramvajske pruge na postojećoj trasi kroz park kao sistema kod koga nema zagađenja na bazi SO2 pa je efikasnije da se nađe uz parkovske površine.

Istovremeno je obezbeđeno denivelisano ukrštanje tramvaja i drumskog saobraćaja što značajno povećava bezbednost.

"Ukupna dužina saobraćajnice je 1.800 metara. Planirane su dve vozne trake sa po dve saobraćajne trake po smeru i razdelnim pojasom širine četiri metra. Trotoari su promenljive širine, najmanje dva metra", kazao je Vesić.

Dodaje da je ovim projektom predviđeno povezivanje pešačkih i biciklističkih staza koje dolaze iz Rakovičke doline sa pravcem Ade Ciganlije, Novog Beograda preko novog mosta i savskog priobalja ukupno.

Na trasi će biti i dva kružna toka i trokraka raskrsnica sa Bulevarom vojvode Mišića.

Planirana investiciona vrednost je 14,15 miliona evra.

Vesić je podsetio da je ovo treća faza rekonstrukcije Bulevara patrijarha Pavla i da je u prvoj fazi izmešteno korito Topčiderske reke i sagrađen novi most u Pere Velimirovića, a da se u drugoj fazi radi saobraćajnica sa četiri trake uz potpuno novo infrastrukturu od Pere Velimirovića do Košutnjaka.

"Sada se radi treća faza u kojoj spajamo Most na Adi sa Bulevarom patrijarha Pavla. U međuvremenu, do 23. avgusta, završavamo rekonstrukciju ulica Save Maškovića i Crnotravske i pretvaramo ih u bulevare sa četiri trake", rekao je Vesić.

Kako je dodao, sledeće godine u četiri trake proširiće se i Borska i Pere Velimirovića, pa će vozači moći od Mosta na Adi bulevarima sa četiri trake da dođu do Banjice.

Do kraja ove godine biće raspisan i tender za izgradnju bulevara sa četiri trake od Save Maškovića do autoputa, rekao je Vesić i dodao da će time naselje Stepa Stepanović konačno dobiti normalan izlaz iz naselja, a biće i povezan Most na Adi sa autoputem i bulevarima sa četiri trake.

"Tako dobijamo beogradsku unutrašnju obilaznicu koja će omogućiti nekome sa Banjice da dođe do Tošinog bunara za manje do 20 minuta", rekao je Vesić.