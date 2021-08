NALOŽENA HITNA REKONSTRUKCIJA KRALJEVE ČESME! Vesić: Na ovom mestu je streljano oko hiljadu ljudi, Beograd sve pamti!

Zamenik gradonačelnika Goran Vesić danas je obišao Lisičji potok i Kraljevu česmu koja je skoro uništena, zbog čega je najavio hitnu rekonstrukciju. Vesićevo saopštenje prenosimo u celosti:

Lisičiji potok i skoro uništena Kraljeva česma. Mesto gde je posle oslobođenja Beograda streljano, bez suđenja, oko hiljadu ljudi.

Danas sam posetio ovo mesto sa Oliverom Vučković, direktorkom Zavoda za zaštitu spomenika, Slobodanom Stanojevićem, direktorom JKP Zelenilo Beograd, a na poziv istoričara Bojana Dimitrijevića i Branimira Gajića.

Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda dobio je nalog da odmah uradi projekat rekonstrukcije Kraljeve česme, a angažovaće Građevinski fakultet da se uradi projekat statike kako stene tako i parka. JKP Zelenilo Beograd dobilo je zadatak da pripremi projekat uređenja spomen parka. U decembru ove godine Skupština grada Beograda proglasiće Lisičiji potok javnom zelenom površinom kako bismo mogli da uredimo ovaj prostor i održavamo spomen park. Zajedno sa predstavnicima udruženja koja su već upućivala predloge Gradu Beogradu za uređenje ovog kompleksa raspisaćemo konkurs za idejno rešenje spomenika.

Beograd pamti sve Beograđanke i Beograđane koji su stradali. Kako one koji su ubijeni u bombardovanjima 1941. i 1944. godine, tako one koji su oktobra 1944. godine dali živote u borbama za oslobođenje grada od nacista tako i one koji su nevini stradali u revolucionarnom teroru posle oslobođenja. Samo tako ako poštujemo sve žrtve postižemo nacionalno pomirenje. Pomirenje u kome nema mesta za kvislinge, ali ima mesta za sve nevine žrtve bezobzira na kojoj strani su bili.