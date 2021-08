Vesić: Ove godine slavimo 50. rođendan Beogradskog džez festivala

Goran Vesić, predsednik Organizacionog odbora Beogradskog džez festivala i zamenik gradonačelnika, najavio je danas da će se od 26. do 31. oktobra održati 37. izdanje Beogradskog džez festivala, kojim se istovremeno obeležava njegov 50. rođendan.

– Zbog jubileja, festival će trajati šest dana plus jedan dodatan dan sa specijalnim gostom festivala, uz posebno gostovanje u Novom Sadu. Dakle, naša publika će moći da uživa u nedelju dana najboljeg savremenog džeza iz čitavog sveta. U salama Doma omladine Beograda i „Kombank dvorane” predstaviće se 25 sastava, odnosno više od sto muzičara iz 17 zemalja, sa tri kontinenta, iz Evrope, Severne Amerike i Azije, uz reprezentativno predstavljanje najtalentovanijih mladih autora sa srpske džez scene, odnosno onih koji predstavljaju našu budućnost – naveo je Vesić.

Slogan festivala biće „Džez plamen”, koji je u skladu sa jedinstvenom godišnjicom kakvom se ne mogu pohvaliti ni mnogo bogatije sredine nego što je naša, dodao je Vesić.

– Kada je Beogradski džez festival osnovan 1971. godine, niko nije mogao da pretpostavi da će plamen džeza kod nas biti dugovečan i da će obasjavati ovu sredinu iz godine u godinu smelom muzikom. Tradicija festivala nalaže nam da i ove godine očekujemo umetnički vrhunske koncerte koje ćemo pamtiti – poručio je Vesić.

On je najavio da će „glavne zvezde biti dame”. Iz Njujorka nam ekskluzivno dolazi najčuvenija kompozitorka savremenog džeza Marija Šnajder, praćena najboljim mladim, nemačkim big bendom „Subway Jazz Orchestra”, potom će tu biti briljantna azerbejdžanska pijanistkinja Aziza Mustafa Zadeh sa svojim triom, a festival će otvoriti naša nova zvezda „Majamisty Trio” sa specijalnim gostom Urlihom Drehslerom. Bez obzira na to što američki izvođači ove godine retko idu na turneje po Evropi, obezbeđeno je da čujemo najbolje goste i iz Amerike: izuzetno talentovanog trubača Tea Krokera, na početku festivala, i istinsku legendu pijanistu Breda Mehldaua, na samom kraju. Ponudu će kompletirati mnoga istaknuta imena evropske džez scene, kao što su „Rymden” iz Švedske i „Markus Stockhausen Group” iz Nemačke, te mnogi drugi, otkrio je Vesić.

Ako me neko pita da li će Beograd održati svoj džez festival jer se ne zna kakve će epidemiološke mere biti na snazi, moj odgovor je – biće džez festivala, kazao je Vesić.

– Kao što smo jedini održali džez festival prošle jeseni uživo i bili jedini festival u Evropi koji se odvažio da to učini, tako će biti i ove godine. Zbog ovoga, tim Doma omladine Beograda, kao organizator ove gradske manifestacije, zaslužuje sva priznanja. U ovom času nije vreme za rekorde u posećenosti, nego u istrajnosti i veri u sebe. Naša publika, koja dokazano već decenijama voli džez, zaslužuje ovakav događaj od posebnog umetničkog značaja. On je naš ponos i u svetskim okvirima kao najstariji i najpoznatiji međunarodni džez festival koji se dešava u Srbiji. Želim da Beograd ima sve najbolje. To se posebno odnosi na džez koji je muzika slobode, pa nije ni čudo što se u Beogradu svirao džez dvadesetih godina prošlog veka, nekoliko godina posle Pariza – poručio je Vesić.