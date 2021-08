U Beogradu više od 2.200 firmi iskoristilo popust za ime na ćirilici

Beograd je pre tri godine usvojio odluku koja predviđa da svi zakupci koji koriste gradski poslovni prostor, imaju popust na zakup ako u natpisima koriste ćirilicu, a prema rečima zamenika gradonačelnika Gorana Vesića, u glavnom gradu tu pogodnost koristi oko 2.200 različitih zakupaca.

"To pokazuje koliko su takve mere važne. Ne kažem da svi oni ne bi koristili ćirilicu, ali su neki od njih sigurno bili i time motivisani. U Beogradu tu mogućnost koristi oko 2.200 različitih zakupaca, što kompanija, što privatnih lica", rekao je Vesić za Tanjug.

Takva odluka bila je korak grada u promovisanju ćirilice, što je deo šireg nastojanja države u zaštiti srpskog jezika i pisma, a tako je predsednik Srbije Aleksdandar Vučić juče srpskom članu predsedništva BiH Miloradu Dodiku predao prednacrt Zakona o zaštiti srpskog jezika i ćiriličnog pisma, koji bi trebalo da usvoje skupštine Srbije i Republike Srpske na Dan nacionalnog jedinstva 15. septembra.

Vesić dodaje da će predlog predsednika da se usvoji takav zakon, sistemski urediti način zaštite ćirilice koji Grad Beograd u potpunosti podržava.

"Vučić se uvek borio da zaštiti srpski jezik, kulturu, da promoviše našu istoriju i to je samo jedan od koraka u njegovoj borbi da se sačuva srpski identitet. Od kako je Vučić predsednik, slobodno slavimo svoju istoriju, vladare, verujemo da promocijom kulture čuvamo identitet", rekao je Vesić.

Dodao je da će Beograd rado ispuniti obaveze koje bude imao po novom zakonu, dodajući da odluka grada od pre tri godine daje rezultate, ali je ipak limitirana samo na glavni grad.

Na pitanje da li se razmišlja o dodatnim merama za zaštitu ćirilice, Vesć je rekao da je u planu da oni koji istaknu ime na tom pismu, dobiju i popust na firmarine.

"Imali smo akciju u kojoj smo na Domu omladine zamenili latinični natpis ćirilicncim. To, naravno, ne znači da ne treba da postoji i latinica, ti natpisi su ravnopravni, ali ćirilica je naše nacionalno pismo i moramo da je negujemo", rekao je Vesić.

Dodao je i da evropske integracije ne znače gubitak nacionalnog identiteta, podsećajući da se Bugarska ulaskom u EU izborila da na ćirilici piše evro.

"Tako se bori za nacionalni identitet, a i ovaj zakon će u tome pomoći", rekao je Vesić.

Podsetio je i da je i čuveni američki lanac kafeterija "Starbaks", po dolasku u Srbiju istakao naziv na ćirilici.

"Kada sam razgovarao sa njima i rekao da imam samo jednu molbu, uz onu da dođu u Srbiju, a to je da imaju natpis na ćirilici, uradili su to odmah, jer razumeju šta znači poštovanje nečijeg kulturnog identiteta. To je bila jedna dobra promocija i ako budemo uporni i tražimo od stranih kompanija, one će to i uraditi", rekao je Vesić.