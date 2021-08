KAKO RASTERETITI SAOBRAĆAJ U BEOGRADU? Profesor predlaže promenu koja bi poboljšala uslove tokom KIŠE!

Profesor Milan Vujanić predlaže potencijalna rešenja za smanjenje gužvi na prestoničkim ulicama.

Automobili na centralnim gradskim ulicama i mostovima koji mile jedan iza drugog, zvukovi sirena koji dopiru sa različitih strana, nervozni vozači i putnici. Ovakva slika uobičajena je ovih dana u prestonici, od kako je usledila promena vremena, a sa njom i kiša koja gotovo svaki put donese haos na saobraćajnicama.

Ipak, treba postaviti pitanje ko je kriv - kiša ili naša neodgovornost?

Kako objašnjava profesor Saobraćajnog fakulteta u Beogradu Milan Vujanić, padavine svakako pogoršavaju uslove za vožnju, međutim, problem nastaje i usled povećanja broja vozila na ulicama.

- Prilikom padanja kiše pogoršavaju se uslovi poput vidljivosti, prijanja kolovoza. Ali tada je i mnogo više vozila, jer i oni koji ne voze kad je lepo vreme, kada pada kiša uhvate se auta. Veća gužva i lošiji uslovi vožnje dovode do toga da ima više nezgoda i različitih drugih nelogičnih poteza u saobraćaju - objašnjava profesor.

Kako kaže, problem ne bi postojao u tolikoj meri ako bi ljudi koji inače ne voze tokom lepog vremena, ne bi sedali za volan ni kada je kiša. Zbog toga, Vujanić predlaže uvođenje takozvanog "engleskog rešenja" za ovu situaciju.

- Englezi su uveli to pravilo da, ukoliko u automobilu ima tri ili više putnika, taj automobil sme da koristi žutu traku. Tako stimulišu ljude koji idu na posao, da ne ide svako svojim vozilom. Recimo, kod nas je prosečna popunjenost 1,2 čoveka po autu. Kad bi se na taj način udružili, išli bismo i brže i bezbednije, a tako i smanjili broj vozila na ulici uopšte, kao i velike potrebe za parkiranjem.

Profesor kao dobro rešenje vidi i naplatu ulaska u centar grada.- Ova mera, kao i prethodna, bi saobraćaj u Beogradu sigurno napravile podnošljivijim. Ne kažem da bi to rešilo kompletan problem, jer to ne može na 400.000 vozila sa putnom mrežom koja je od pre 30 godina to očekivati - ističe on.

Na kraju, dodaje da je i potreba stanovništva da naseljava centralne delove gradova trend koji loše utiče na kvalitet života.

- To nigde u svetu nije normalno, svi beže iz centra. Dakle, ne postoji kultura stanovanja ni korišćenja automobila, pa ga koriste i kad za to nema rezona, a posebno kad se pogoršaju vremenski uslovi. Zato, svaki put kad padne kiša očekujte gužve.