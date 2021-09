ODLUKA SKUPŠTINE STUPA NA SNAGU! Vesić za Pink: Od sutra zabrana muzike u baštama posle 22 sata, petkom i subotom posle 23 sata (VIDEO)

Nadležni su juče u Beogradu obišli sve ugostiteljske objekte koji emituju muziku i upozorili ih, rekao je zamenik gradonačelnika.

Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić izjavio je da se od sutra, odlukom Skupštine Beograda, zabranjuje emitovanje muzike u baštama ugostiteljskih objekata na teritoriji grada Beograda radnim danima posle 22 sata, a petkom i subotom posle 23 sata.

Kako je dodao, ta odluka neće važiti za ugostiteljske objekte na Skadarliji, Adi Ciganliji i na priobalju Save i Dunava, jer će se na njih primenjivati novi zakon o buci koji je u proceduri.

Ističe da će kontrolu vršiti pripadnici Komunalne policije.

- Svaki komunalni policajac imaće merač buke i moći će da zatvori objekat ili naredi obustavljanje emitovanja muzike, a kazne će biti rigorozne - rekao je za "Novo jutro" zamenik gradonačelnika.

Dodaje da su vlasnici ugostiteljskih objekata upozoreni na nova pravila, budući da su ih nadležni juče obišli.

– Grad čvrsto stoji iza ugostitelja i ja sam se borio da oni rade, i kada nigde u Evropi nisu radili, ali niko nema prava da maltretira građane je oni imaju pravo na privatni život i svoj mir. Uvek ću biti uz građane – rekao je Vesić.

Istakao je da će novom odlukom o splavovima biti definisana obaveza plaćanja mesta.

– Oni sada ništa ne plaćaju i to će se promeniti, moraće da licitiraju za mesta i plaćaju obaveze prema Gradu. Beograd će, naravno, onima koji su legalni obezbediti struju, vodu i sve što je potrebno, a sa druge strane postojaće i obaveza da vlasnici čiste oko svojih splavova. Ukoliko to ne budu učinili, plaćaće kaznu. Uvodimo red u Beograd, to je politika kojom želimo da pokažemo da je Beograd dobro mesto za život svih ljudi – istakao je Vesić.

Govoreći o vakcinaciji, Vesić je podsetio da je primio treću dozu, poslušavši savet lekara.

– Moj je predlog da za ulazak u pozorišta morate da se vakcinišete ili dokažete da niste zaraženi. Sinoć sam dočekao Plasida Dominga koji je došao u Beograd i koji će u sredu imati veliki koncert na Tašmajdanu. Taj dan na stadion će ući samo oni koji su vakcinisani i oni koji imaju negativan test. Nadam se da će Krizni štab to dozvoliti jer u tom slučaju možemo da radimo sa punim kapacitetom i u pozorištima i drugim institucijama. Grad nema svoje bioskope, ali mislim da je to rešenje i za njihov rad. Moramo da nađemo način da živimo normalno jer sada postoji lek protiv kovida i zahvaljujući Aleksandru Vučiću danas možete da birate koju vakcinu želite da primite, što nema nigde na svetu – kazao je Vesić.

Podsetio je da će 67.592 učenika od trećeg do šestog razreda dobiti tablet.

– Prošle nedelje smo podelili tablete u Barajevu i Savskom vencu u 11 škola, zatim u Starom gradu u sedam škola i u Rakovici koja ima osam škola. Od danas počinje podela tableta na Čukarici gde imamo 18 škola, zatim u Zemunu u 20 škola, u sredu su na redu Surčin i Grocka koji ukupno imaju 13 škola, pa Zvezdara koja sama ima 13 škola i Vračar u sedam škola. Za poslednju nedelju ostali su Novi Beograd i Sopot sa 24 škole, a za 14. septembar Lazarevac i Obrenovac sa 20 škola. U Mladenovcu i Voždovcu tablete ćemo deliti 15. septembra u 25 škola i 16. septembra na Paliluli koja ima 17 škola – objasnio je Vesić.

On je naglasio da će svako beogradsko dete koje ide u javne škole dobiti tablet sa besplatnim internetom.

– Tableti su osigurani, a posle tri godine postaju vlasništvo roditelja. Najvažnije je da su svi dobili kodove za digitalne udžbenike. Da bismo omogućili da njihovi nastavnici mogu da sprovode ovu akciju, Grad Beograd je kupio 6.952 laptopova za učitelje i nastavnike koji drže nastavu od trećeg do šestog razreda. Oni takođe imaju besplatan internet i kodove za digitalne udžbenike – kazao je Vesić.

On je istakao da će se u septembru menjati Zakon o obrazovanju koji će izjednačiti digitalne udžbenike sa osnovnim i podsetio da je Grad Beograd raspisao konkurs za roditelje čija deca idu u prvi i drugi razred, za refundaciju novca dela udžbenika koji su kupili.

Podsetio je da Grad refundira oko 6.000 dinara za udžbenike prvih i drugih razreda osnovnih škola.

Vesić je naglasio da je Skupština grada, na njegov predlog, usvojila da skver između Mileševske i Cara Nikolaja na Vračaru ponese ime po istaknutim glumcima Mileni Dravić i Draganu Nikoliću.

– Skver Milene i Gage je u neposrednoj blizini gde su naši glumci živeli, dok će tabla sa novim nazivim biti postavljena 14. oktobra – na trogodišnjicu od smrti Milene Dravić. Beogradsko dramsko pozorište će 17. septembra na tom skveru odigrati omaž Mileni i Gagi. U svakom slučaju, od jednog neuređenog prostora dobili smo fantastično mesto za pozorišne predstave, književne večeri i koncerte – naveo je Vesić i najavio potpuno uređenje trga kod Crvenog krsta.