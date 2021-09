BEOGRAD ĆE DOBITI REČNI GRADSKI PREVOZ! Vesić: Siguran sam da ćemo sledeće godine imati prve brodove koji će voziti u okviru javnog prevoza

Odlukom o javnom prevozu u linijskoj plovidbi, koja je nedavno doneta na sednici Skupštine grada, predviđa da rečni saobraćaj bude deo javnog prevoza, a zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić izrazio je danas uverenje da će prvi brodovi u prestonici Srbije početi da prevoze putnike već sledeće godine.

Vesić je za Tanjug pojasnio da će putnici sa kartom za prevoz kojom ulaze u autobuse, tramvaje ili BG voz moći da ulaze i u brodove, što znači da neće morati ništa dodatno da plaćaju.

On je dodao da će linije rečnog saobraćaja povezivati delove grada od Obrenovca do Grocke i Zemuna i istakao da će to dovesti do smanjenja broja ljudi u autobusima, kao i smanjenja gružvi na putevima.

Ukazao je i da je u Beogradu oko 100 kilometara rečnih obala neiskorišćeno.

Vesić je dodao da će se dozvoliti da oni koji se bave linijskim prevozom rade i turističke ture.

"To znači da će Beograd moći da bude povezan sa Novim Sadom turističkim brodom što sada nije, ili sa Kladovom, što je nekada bilo, a sada nije, što sigurno može da dovede do toga da se poboljša i kvalitet života ljudi", naglasio je Vesić.

On je dodao da će se u narednom periodu uraditi studije i da će Grad Beograd tražiti partnere u ovoj oblasti, koji će uložiti u brodove i koji će sa Gradom sarađivati po principu javno-privatnog partnerstva.

"Nećemo mi ulagati u brodove", objasnio je Vesić i pozvao sve zainteresovane kompanije da se jave.

Vesić je objasnio da Grad Beograd sada treba da preuredi sistem javnog prevoza kako bi se stanice za javni rečni prevoz povezale sa drugim vidovima prevoza.

"Da kada ljudi, recimo, izađu na 25. maju imaju autobus ili minibus koji će ih prevesti do sledećeg prevoza kako bi sve bilo uvezano", pojasnio je Vesić.

On je istakao da je ovo velika novina i da je siguran da će Beograđani to da prihvate jer je to, ocenjuje, veliki podsticaj napred.

Vesić je podsetio da je bilo nekoliko pokušaja da se uvede rečni saobraćaj, ali da to nikada nije uređeno "ovako sistemski, na pravni način".

Zamenik gradonačelnika kaže da su ti pokušaji bili neuspešni jer takav saobraćaj nije bio na pravni način deo javnog prevoza.

On je dodao da ne može da govori o rokovima jer tek treba da se završe studije, odnosno da se raspiše javno-privatno partnerstvo.

"Ali sam siguran da sledeće godine možemo da imamo prve brodove koji će voziti u okviru javnog prevoza", naveo je Vesić.

Upitan koliko će vremenski trajati prevoz od jedne do druge stanice, Vesić je rekao da to piše u studiji, ali je kao primer naveo da će od Zemuna do 25. maja trebati između pet i sedam minuta.

On je dodao da će brodovi biti zatvoreni što znači da će moći da se koriste i zimi i da će broj korisnika biti ograničen.

"Niko neće moći da uđe u plovilo ako nije validirao kartu. Karte će se validirati u samom pristaništvu, tako da će to biti prevoz koji će se 100 odsto plaćati", zaključio je Vesić.