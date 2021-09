CENTAR BEOGRADA U BLOKADI: Evo koje će ulice danas i sutra biti zatvorene za saobraćaj i koji je razlog!

Povodom promocije najmlađih oficira Vojske Srbije, koja će biti održana u subotu, 11. septembra, ispred Narodne skupštine u Beogradu od 10 časova, u centru grada će doći do izmena u režimu saobraćaja zbog zatvaranja pojedinih ulica 10. septembra od 15 do 20 časova i na dan svečanosti od 8 do 13 časova.

Za saobraćaj će biti zatvorene sledeće ulice: Takovska od 27. marta do Kneza Miloša, Kneza Miloša od Nemanjine do Bulevara kralja Aleksandra, Dečanska od terazijskog tunela do Trga Nikole Pašića, Trg Nikole Pašića od Terazija do Kneza Miloša, Bulevar kralja Aleksandra od Beogradske do Kneza Miloša, Dragoslava Jovanovića (s tim da će biti dozvoljen ulaz u garažu iz ulice Kralja Milana), Vlajkoviceva od Kosovske do Trga Nikole Pašića, Kosovska od Kondine do Takovske i Majke Jevrosime od Vlajkovićeve do Takovske.

Radi uvežbavanja protokola svečane promocije, vazduhoplovi Vojske Srbije nadletaće područje Beograda od 10. i 11. septembra. Generalna proba svečanosti održaće se u petak 10. septembra od 17 casova na platou ispred Skupštine.