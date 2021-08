BEOGRAĐANI, OBRATITE PAŽNJU! Za vikend veliki broj linija GSP-a menja trasu, a evo šta je razlog i kuda će ići!

Tokom održavanja 50. Međunarodne juniorske biciklističke trke "Olimpijske nade - trofej Beograda" 2021, na prostoru kod P.C. "Ušće" sutra će u od 8 do 19:15 sati i u nedelju, 8. avgusta u periodu od 8 do 13:30 sati, doći će do promena u radu linija javnog prevoza.