Obratite pažnju, od danas izmene na ovim linijama prevoza: Ulica gospodara Vučića se potpuno zatvara zbog radova

Zbog radova u Ulici gospodara Vučića doći će do izmena u radu linija javnog prevoza od danas do 8. jula, saopštili su iz Sekretarijata za javni prevoz.

Tokom radova će doći do potpunog zatvaranja Ulice gospodara Vučića, na delu od Bačvanske do Vojislava Ilića. Privremeno se ukida trolejbuska linija 22 i uspostavlja autobuska linija 22A1, koja će u oba smera saobraćati od okretnice „Kruševačka”, preko istoimene ulice, ulicama Ustaničkom, Vojislava Ilića, Gospodara Vučića do okretnice „Zvezdara”.

Vozila sa linija 46 i 55 će u smeru ka Mirijevu saobraćati Južnim bulevarom, ulicama Grčića Milenka, Vojislava Ilića, Gospodara Vučića i dalje redovnim trasama. U smeru ka Autokomandi saobraćaće ulicama Gospodara Vučića, Vojislava Ilića, Žičkom, Cara Nikolaja II, Maksima Gorkog, Južnim bulevarom i dalje redovnim trasama.

Takođe, uspostavljeno je privremeno stajalište „Gospodara Vučića 1” u Ulici gospodara Vučića, na poziciji oko 30 metara posle zone raskrsnice sa Gospićkom ulicom za linije 22A1, 46 i 55, navodi se u saopštenju.

Autor: Marija Radić