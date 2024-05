AUTOBUSI U BEOGRADU SAOBRAĆAJU IZMENJENO ZBOG KONCERTA RAMŠTAJNA NA UŠĆU: Evo koje su izmene planirane

Tokom održavanja koncerta grupe "Ramštajn" na Ušću doći će do promena u radu linija javnog prevoza, saopšteno je iz Sekretarijata za javni prevoz.

U petak i subotu, 24. i 25. maja, od 6 do 24 časa, menja se saobraćaj na sledeći način:

– obustavlja se saobraćaj u Bulevaru Nikole Tesle, na delu od Bulevara Mihajla Pupina do Ulice trešnjinog cveta (oba smera); – obustavlja se saobraćaj u Ulici ušće, na delu od Bulevara Nikole Tesle do splava „Asteriks”; – vozila na linijama 15, 84, 704, 706 i 707 će se u oba smera kretati Bulevarom Mihajla Pupina, Ulicom trešnjinog cveta, Bulevarom Nikole Tesle i dalje redovnim trasama; – vozila sa linije 60 (60L) će se kretati sledećom trasom: u smeru ka okretnici „Novi Beograd (Toplana)” vozila će ići Brankovim mostom, Milentija Popovića, internom saobraćajnicom, Ulicom Vladimira Popovića, Zemunskim putem, Brodarskom i dalje redovnom trasom, dok će u smeru ka Zelenom vencu vozila koristiti redovnu trasu linije 60, odnosno saobraćaće Ulicom sajmište, Brankovim mostom i dalje redovnom trasom.

U nedelju, 26. maja, od 00.00 do 12 časova, menja se saobraćaj na sledeći način:

– obustavlja se saobraćaj u Bulevaru Nikole Tesle, na delu od Bulevara Mihajla Pupina do Ulice trešnjinog cveta (oba smera); – obustavlja se saobraćaj u Ulici ušće, na delu od Bulevara Nikole Tesle do splava „Asteriks; – vozila sa linija javnog prevoza će u ovom periodu saobraćati na isti način kao i prethodnih dana, i to na linijama 15, 84, 704, 706 i 707 vozila će se u oba smera kretati Bulevarom Mihajla Pupina, Ulicom trešnjinog cveta, Bulevarom Nikole Tesle i dalje redovnim trasama; – vozila sa linije javnog prevoza 60L će se kretati sledećom trasom: u smeru ka okretnici „Novi Beograd (Toplana)” ići će Brankovim mostom, Milentija Popovića, internom saobraćajnicom, Ulicom Vladimira Popovića, Zemunskim putem, Brodarskom i dalje redovnom trasom, dok će u smeru ka Zelenom vencu vozila sa ove linije koristiti redovnu trasu linije 60, odnosno saobraćaće Ulicom sajmište, Brankovim mostom i dalje redovno, navodi se u saopštenju Sekretarijata za javni prevoz.

