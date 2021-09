POČINJU FUNKCIONALNE PROBE PRED GREJNU SEZONU! 'Beogradske elektrane' od sutra vrše kontrole sistema

Uoči početka funkcionalnih proba, JKP "Beogradske elektrane" obaviće radove na grejnom području toplane "Cerak".

Stoga će sutra u periodu od ranih jutarnjih sati do popodnevnih časova, bez potrošne tople vode biti potrošači u Skojevskom naselju, naselju "Cerak" i "Cerak vinogradi", Vidikovački venac, Petefijeva, Šavnička i Jablanička ulica.

Iz istog razloga, do subote do ranih jutarnjih časova, bez potrošne tople vode biće potrošači u naselju Žarkovo i u ulicama Milana Jovanovića od 2 do 16, Poručnika Spasića i Mašere od 2 do 22 i Trgovačka od 8 do 32.

Podsetimo, funkcionalne probe pred novu grejnu sezonu počinju sutra. Prve za kontrolu su toplane "Voždovac" i "Mirijevo". Od ponedeljka su na spisku "Novi Beograd", "Borča", "Višnjička banja" i "Miljakovac". Narednog dana "Cerak" i "Zemun", a u sredu "Dunav" i "Medaković". U četvrtak će sistem biti pušten u probu na "Konjarniku" i u "Mladenovcu", dok je petak rezervisan za toplane "Batajnica" i "Banovo brdo".