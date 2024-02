RADNO VREME ZA PRAZNIKE: Evo kako će raditi beogradske pijace za Dan državnosti

Beogradske pijace će tokom predstojećeg praznika Dana državnosti 15. i 16. februara raditi po ustaljenom radnom vremenu, saopšteno je danas iz JKP Beogradske pijace.

Tako će tokom dva praznična dana Zelene pijace raditi od 6 do 19 časova, beogradski buvljak Miljakovac od 8 do 20 časova, pijaca cveća Krnjača od 8 do 19 časova, a pijaca Palilula od 7 do 21 čas.

Takođe, uobičajeno, od 6 do 19 časova, radiće i pijaca Dušanovac prodaja robe iz vozila.

Po ustaljenom radom vremenu će raditi i garaže i parking prostori za korisnike i posetioce pijaca, pa će tako garaže u okviru pijaca Palilula i "Zeleni venac" od 6 do 21 čas.

Parking pijace Zemun radiće 24 sata, dok će parking pijace Dušanovac raditi od 8 do 19 časova.

