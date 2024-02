RADNO VREME ZA SRETENJE: Detaljan spisak - evo kako će raditi tržni centri, koliko dana je besplatan parking, a šta je sigurno ZATVORENO

Sretenje, odnosno Dan državnosti Srbije, državni praznik, praznuje se 15. i 16. februara. Neradni dani "padaju" u četvrtak i petak, što posebno raduje đake, s obzirom na to da će imati mini raspust koji će trajati do ponedeljka, ali i sve one koji tih dana ne rade, pa će zajedno sa subotom i nedeljom imati lep produženi vikend.

Kakvo će biti radno vreme tržnih centara, prodavnica i svega ostalog kad su neradni dani, tokom Dana državnosti Srbije - Sretenja, saznajte u nastavku teksta.

Caka je u tome što su ove godine tokom državnog praznika neradni četvrtak i petak, 15. i 16. februar, te je idealno za spajanje sa vikendom. Naravno, ako radite u državnoj službi, većini javnih preduzeća, bankama, poštama, školama, vrtićima... Na drugoj strani, oni koji rade kod privatnika teško da će dobiti mini-odmor, već će raditi po uobičajenom radnom vremenu, kao što je slučaj sa skoro svim prodavnicama, supermarketima, tržnim centrima, ugostiteljskim objektima...

Da li vam sleduje dupla dnevnica za Dan državnosti, saznajte u našem posebnom tekstu.

Ako nešto treba da završite na opštinskim, gradskim ili republičkim šalterima, baš kao i u bankama ili poštama, sutra vam je poslednji dan da to učinite ili ćete morati da čekate ponedeljak 19. februar!

Na drugoj strani, ne morate da brinete za kupovinu, bilo osnovnih životnih namirnica ili malo veći šoping. Gradski prevoz će u četvrtak i petak funkcionisati po redukovanom, nedeljnom redu vožnje, taksisti će naplaćivati drugu, skuplju tarifu, ali će zato parkiranje u zoniranim delovima grada biti besplatno 15. i 16. februara.

Škole i vrtići

Đaci će od četvrtka biti na četvorodnevnom mini-raspustu, pa će se u školske klupe vratiti u ponedeljak 19. februara. Ovo se odnosi kako na osnovce, tako i na srednjoškolce, i to u celoj Srbiji.

Kada su vrtići u pitanju, oni će biti zatvoreni u četvrtak 15. i petak 16. februara, pa ako morate da radite, bićete prinuđeni da se snalazite sa “baka servisom” ili nekom drugom opcijom.

Radno vreme tržnih centara

Kako saznajemo od beogradskih tržnih centara, tu neće biti izmena tokom prazničnih dana. Svi tržni centri u prestonici radiće uobičajeno 15. i 16. februara, od 10 do 22 sata, a bioskopi i centri zabave i duže, prema uobičajenom radnom vremenu.

Pretpostavlja se da će baš tih dana državnog praznika biti i veće posete jer će ljudi imati više slobodnog vremena. Potpuno uobičajeno radno vreme imaće i bioskopi u tržnim centrima.

Radno vreme supermarketa

Prema navodima iz Sekretarijata za privredu, privredni subjekti koji obavljaju zanatsku i trgovinsku delatnost na teritoriji grada Beograda moraju da rade tokom ova dva praznična dana. Pravila su ovakva:

- 14. februara – dežurni prodajni objekti nespecijalizovanih trgovinskih formata, pretežno prehrambenog asortimana (hipermarketi, supermarketi, mini-marketi i slično) moraju da rade najmanje od 9 do 18 časova;

- 15. februara (Sretenje, četvrtak) - dežurni prodajni objekti mogu da budu zatvoreni;

- 16. februara - dežurni prodajni objekti moraju da rade najmanje od 9 do 12 časova.

Međutim, realnost je potpuno drugačija. Kao i prethodnih godina na Dan državnosti, skoro svi supermarketi će imati uobičajeno radno vreme, dakle nema praznovanja! Eventualno, takozvane prodavnice na ćošku, mogu da skrate svoje radno vreme ili da ne rade.

Kakvo je tačno radno vreme prodavnica, odnosno hipermarketa, pogledajte na ovom linku.

Radno vreme pijaca

Tokom predstojećeg praznika, 15. i 16. februara, beogradske zelene pijace radiće od 6 do 19 časova, saopštavaju iz Javnog komunalnog preduzeća „Beogradske pijace”.

Beogradski buvljak „Miljakovac” radiće od 8 do 20 časova, pijaca cveća „Krnjača” od 8 do 19 časova, pijaca „Palilula” od 7 do 21 čas. Na pijaci „Dušanovac” prodaja robe iz vozila obavljaće se od 19 do 6 časova.

Garaže i parking-prostori za korisnike i posetioce pijaca tokom praznika radiće po ustaljenom režimu i to: garaža u okviru pijace „Palilula” od 6 do 21 čas, garaža pijace „Zeleni venac” od 6 do 21 čas, parking pijace „Zemun” od 0 do 24 časa, a parking pijace „Dušanovac” od 8 do 19 časova.

Radno vreme apoteka u Beogradu

Državne apoteke, one u sistemu "Apoteka Beograd", ne rade tokom zvaničnih neradnih dana. Međutim, da rade non-stop moraju dežurne apoteke, a u Beogradu to su one u Nemanjinoj 2, Kralja Milana 9, Glavnoj 24 (Zemun), Maršala Tolbuhina 30 i Dr Đorđa Kovačevića 27. Ukoliko dođe do nekih izmena o radu državnih apoteka, to će biti objavljeno na ovom linku Apoteka Beograd, pa je najbolje da proverite pre nego što se ka nekoj od njih uputite.

Dežurne apoteke u Beogradu

Dežurne apoteke koje inače rade od 00 do 24 časa, otvorene su i tokom praznika:

Sveti Sava, Nemanjina 2 (6643-170)

„Prvi maj“, Kralja Milana 9 (3241-349)

„Bogdan Vujošević“, Bulevar maršala Tolbuhina 30 (2601-887)

„Zemun“, Glavna 34 (2618-582)

„Gornji grad“; Dr Đorđa Kovačevića 27, Lazarevac (8129-611)

Kada su privatne apoteke u pitanju, one će skoro sve redom raditi uobičajeno kao da nije praznik.

Parking servis

Parkiranje se, kao i do sada, tokom dana državnog praznika Sretenje neće naplaćivati. Dakle, u zoniranim delovima grada moći ćete besplatno da ostavite kola 15. i 16. februara.

Tokom predstojećeg praznika, biće zatvorene i poslovnice Korisničkog servisa u ulicama Takovska br. 31, Mileševska br. 51 i Bulevaru Milutina Milankovića br. 134g, saopšteno je iz Parking servisa.

Sve javne garaže, posebna i SMS parkirališta i kompleks „Međunarodni terminal“, biće neprekidno otvoreni za vreme praznika i radiće po uobičajenom sistemu naplate, kao i Služba za prenos vozila.

U subotu se parking plaća

Od subote, 17. februara 2024. godine, naplata i kontrola parkiranja u zoniranim delovima grada, kao i svi šalteri Korisničkog servisa, radiće po uobičajenom radnom vremenu.

Nedeljni red vožnje gradskog prevoza

Tokom dana praznika, odnosno 15. i 16. februara, na svim linijama gradskog prevoza važiće nedeljni red vožnje, što znači manje vozila na ulicama, ali i manje gužve u njima.

Izmene u saobraćaju tokom manifestacije

Ono što je takođe važno da znate to je da će zbog manifestacije "Dan državnosti Srbije – Sretenje", 15. februara od 17 do 21 čas doći do promena u radu linija javnog prevoza, saopšteno je iz Sekretarijata za javni prevoz.

Za saobraćaj će biti zatvoren Zemunski put (Stari savski most), na delu od kružnog toka u zoni Zemunskog puta i Bulevara Vudroa Vilsona do zone raskrsnice sa Ulicom Vladimira Popovića, zbog čega će vozila javnog gradskog prevoza u oba smera saobraćati na sledeći način:

tramvajske linije 7 i 9L će saobraćati preko Mosta na Adi

autobuske linije 78 i 83 i minibus linija E1 će saobraćati sledećom trasom

u smeru ka Novom Beogradu: Nemanjina – Balkanska – Mihaila Bogićevića – Karađorđeva – Crnogorska – Pop Lukina – Brankova – Brankov most

u smeru ka Trgu Slavija: Bulevar Mihajla Pupina – Brankov most – Brankova – Pop Lukina – Crnogorska – Braće Krsmanović – Milorada Ekmečića i dalje redovnom trasom

Na izmenjenim delovima trasa vozila će koristiti postojeća stajališta javnog prevoza.

Taksi usluge skuplje tokom prazničnih dana

Ukoliko u četvrtak i petak odlučite da se vozite taksijem, skuplje ćete platiti vožnju. Naime, tarifa će biti praznična, odnosno - nedeljna, tj. skuplja.

To znači da ćete više novca iz džepa morati da izdvojite ukoliko sednete u taksi vozilo u periodu od srede u 22 sata (kada kreće noćna, skuplja tarifa), pa sve do subote u 6.00 ujutru.

Ova druga tarifa neće važiti u subotu preko dana, ali u nedelju, kao i inače, ponovo stupa na snagu.

Ovo su tarife:

Start u sve tri tarife košta 270 dinara

vožnja po kilometru košta 96 dinara u prvoj (radni dani i subota od 6.00 do 22.00)

125 u drugoj (22.00-6.00, praznicima i nedeljom)

192 dinara u trećoj tarifi (van gradskog područja)

Čekanje po času taksisti naplaćuju 1.200 dinara

Radiće 73 dežurne pošte širom Srbije

U četvrtak i petak 15. i 16. februara radiće 73 dežurne pošte u Beogradu i svim većim gradovima i turističkim centrima, kao i pošte na graničnim i administrativnim prelazima.

Oba dana praznika, beogradska Glavna pošta u Takovskoj 2, pošte na graničnim prelazima Batrovci, Šid, Sremska Rača, Čukarka i Horgoš, i administrativnim prelazima Jarinje i Brnjak radiće neprekidno. Pošta na graničnom prelazu Gradina dežuraće od 7 do 18.30 časova.

U Beogradu, radiće i pošte u tržnim centrima, u „Univereksport” objektima i druge dežurne pošte. Pošta na Aerodromu Nikola Tesla radiće od 8 do 15 časova.

Otvorene će biti i pošte u tržnim centrima u Pančevu i Kragujevcu, pošte u „Univereksport” objektima u Beogradu, Novom Sadu i okolini, Zrenjaninu, Somboru i Apatinu, u „Roda” objektima u Sremskoj Mitrovici, Kragujevcu i Šapcu, pošte na Kopaoniku i Zlatiboru, i druge dežurne pošte u gradovima širom Srbije.

Autor: