Seničić: Najveće interesovanje za praznično putovanje u Trebinje i Budimpeštu

Direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije (JUTA) Aleksandar Seničić izjavio je danas da se naši građani za putovanje u inostranstvo tokom predstojećeg praznika, Dana državnosti - Sretenje koji se proslavlja 15. i 16. februara, najviše interesuju za Trebinje, kao i za Budimpeštu, Solun i Instanbul.

Što se tiče cena aranžmana za predstojeće praznike, Seničić je rekao za Tanjug da su porasle za 10 odsto u odnosu na prošlu godinu i to aranžmani autobuskim prevozom, dok su aranžmani avionskim prevozom skuplji do 20 odsto.

Seničić kaže da naši građani tradicionalno biraju evropske gradove i autobuske aranžmane, jer su to najjeftinij aranžmani koji se mogu naći i za 40 evra.

"Postoji veliki izbor od jednog, dva, tri, pa i do pet noćenja, sve zavisi na šta se odluče građani. Ovaj praznik nam dobro pada, dakle imamo četiri dana. Najveći broj ovih putovanja počeće ili u sredu veče ili u četvrtak u toku dana, a sa putovanja građani će se vraćati u nedelju tokom dana ili večeri. Za Republiku Srpsku imamo razna putovanja koja se organizuju, ali Trebinje je jedna od destinacija za koju vlada veliko interesovanje već nekoliko godina, s obzirom na cenu ali i blizinu same destinacije, rekao je Seničić.

Napominje da Trebinje, ipak, posmatramo kao našu destinaciju, dok kada je reč o inostranstvu, najveće je interesovanje za Budimpeštu, Solun i Istanbul. Imamo tradicionalno značajan broj putnika koji ide i u Severnu Italiju i Beč, rekao je on.

Direktor JUTA navodi da je ponuda široka, od Istanbula do Soluna, Sofije, Temišvara, Budimpešte, Beča, Praga i Severne Italije.

"U našem okruženju Bosna i Hercegovina, dakle Trebinje, Banja Luka, Sarajevo, onda Severna Makedonija - Skoplje, Ohrid, zatim Crna Gora, to su najatraktivniji i najjeftiniji aranžmani. Međutim, cena zavisi od dužine putovanja, kvaliteta i nivoa usluge, kao i kategorije smeštaja", rekao je on.

Seničić navodi i da je za ovaj praznik predviđen veliki broj putovanja avionom, s obzirom da postoje redovne linije iz Srbije za celu Evropu.

"Postoji i veliko interesovanje za nešto malo toplije destinacije, Španija, Portugal, to jest za Valensiju, Barselonu, Madrid i Lisabon, zatim imamo Italiju, to jest Bolonju, Milano i Rim, dakle to su sve destinacije koje su vrlo atraktivne. Naravno, s početka godine građani već razmišljaju i o onim najtoplijim destinacijama, kao što su Egipat i Tunis, iako još uvek tamo nije sezona kupanja", rekao je Seničić.

Govoreći o cenama, Seničić očekuje da će za otprilike isti procenat biti skuplji i letnji aranžmani, 10 do 20 odsto. Seničić je rekao da ima još uvek mesta za putovanja za predstojeći praznik kada je u pitanju autobuski prevoz.

"Uvek se može promeniti tip autobusa, ukoliko je veće interesovanje, može ići veći autobus, to jest dabl-deker. Kad je reč o avionskim aranžmanima, tu imamo problem, jer postoji ograničeni broj sedišta, pa se ne mogu menjati i dodavati mesta. Za avionske aranžmane još uvek ima nešto mesta, ali su oni značajno skuplji", objašnjava Seničić.

On je najavio da će poslednje nedelje u februaru u Beogradu biti organizovan Međunarodni sajam turizma i istakao da građani mogu da očekuju veliku ponudu domaćih destinacija koje će predstaviti turističke organizacije i agencije.

"Biće i veliki broj stranih izlagača, za sve one koji bi voleli da se upoznaju bolje sa nekim destinacijama koje su im drage. Grčka je ove godine zemlja partner, biće tu Turska, Egipat, Tunis, dakle sve te nama značajne destinacije, Hrvatsku da ne zaboravimo, Crnu Goru tradicionalno imamo već na sajmu", rekao je on.

Kada su u pitanju letnji aranžmani prodaja je krenula još u oktobru prošle godine i najveći popusti su bili do Nove godine, koji su popusti prelazili više od 50 odsto.

"Još uvek popusti traju, ali kako se približavamo letnjoj sezoni tako su popusti nešto manji. Popusti će biti i tokom Sajma u Beogradu. Verujem da je jedan dobar broj ljudi koji je mogao da odredi svoj odmor u tačnom terminu, već to i uradio", rekao je on.

Seničić dodaje da je najveće interesovanje za letovanje u Grčku i to za apartmanski smeštaj i istakao da je to destinacija na koju odlazi od 750.000 do 800.000 ljudi preko turističkih agencija, a između 100.000 i 200.000 individualnim aranžmanima i da se očekuje i ove godine približno isti broj.

"Prve statistike koje smo radili, na osnovu interesovanja i uplata aranžmana, u odnosu na prošlu godinu, govore u prilog tome da smo približno na istom nivou. Trenutno jedan ili dva odsto ima veći broj prodatih aranžmana u odnosu na prošlu godinu", dodao je Seničić.

Objašnjava da će se još videti kakva će biti zainteresovanost i prodaja za određene aranžmane, pogotovo kada se govori o Egiptu i Tunisu.

"Rat Izraela i Palestine ipak je na neki način ugrozio jedan deo Egipta kada je reč o turizmu. Dakle, treba biti strpljiv, da sačekamo, ali mi se nadamo uspešnoj turističkoj sezoni i ove godine", rekao je on.

Seničić je upozorio da građani treba da vode računa u kojoj agenciji uplaćuju svoje aranžmane i da se informišu o agenciji. "Bitno je da se proveri da li agencija poseduje licencu Ministarstva turizma i omladine, da ima validnu garanciju putovanja. Za one koji uplaćuju putovanja koja treba da se realizuju u narednih nekoliko meseci, uvek je predlog da se uplati dodatno osiguranje od otkaza putovanja, kako bi u slučaju sopstvene bolesti ili nekih nepredviđenih okolnosti mogli da naplate kompletno osiguranje. I ono što je takođe jako važno, uvek mogu da kontaktiraju nas i da dobiju informaciju o određenoj turističkoj agenciji ukoliko postoje neki problemi", rekao je Seničić.

