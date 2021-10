POKRETNA KANCELARIJA GORANA VESIĆA NA TRI LOKACIJE U SOPOTU: Ovde je poslednjih godina dosta uloženo i rešeno mnogo problema!

Zamenik gradonačelnika Goran Vesić u okviru akcije "Beograd pobeđuje", u svojoj pokretnoj kancelariji posetio je danas tri lokacije opštine Sopot, gde je razgovarao sa meštanima o problemima i realizaciji projekata za dobrobit građana opštine.

"Moja pokretna kancelarija danas se nalazi na teritoriji opštine Sopot. Danas ću obići tri naseljena mesta sam Sopot, Malu Ivanču i Rogaču. Razgovaram sa ljudima o problemima koje ovde imaju i kako možemo da ih rešimo", rekao je Vesić.

Izgradnja puteva, rekonstrukcija ambulante, obnova škole i izgradnja vodovoda na Trešnji, kao i izgradnja nove kapele neke su od tema koje je zamenik gradonačelnika sa svojim saradnicima pokrenuo ovim povodom na inicijativu građana.

"Sopot je opština u koju je poslednjih godina dosta uloženo i rešeno je mnogo infrastrukturnih problema, urađeno je preko 100 kilometara ulica, čime se malo opština u Beogradu može pohvaliti, te je sada ostalo da se završe manje ulice i sokaci", kazao je on.

Istakao je da je najvažnije za Sopot da se završe geodetski radovi, koji su u nadležnosti Grada, kako bi se potpisao ugovor u okviru projekta "Čista Srbija" za izgradnju kanalizacije u ovom delu Srbije.

Prema Vesićevim rečima predviđeno je da ovaj projekat obuhvati devet od 16 mesnih zajednica opštine Sopot i to Mali Požarevac, Mala Ivanča, Popović, Ralja, Parcine, Sopot, Ðurinci, Nemekuće i Rogača.

U okviru izgradnje kanalizacije u ovim mestima, kaže on, biće ugrađnena i tri mala prečišćivča za preradu otpadnih voda, čime će projekat biti kompletan.

"Uradiće se oko 220 kilometara kanalizacije time će se napraviti civilizacijski iskorak kada je u pitanju ova opština", najavio je Vesić.

Takođe, on je naveo da je u planu da Grad finansira izgradnju dva nova bunara u slivu reke Turija, jedan je na Žutom brdu od 1000, a drugi Tresije od 500 metara kubnih, što će omogućiti bolje vodosnabdevanje za sve korisnike.

Vesić je obavestio građane da je za jedan deo opštine koji je bio bez vode, Trešnja i Koviona, Grad raspisao tender i izdvojio 14 miliona dinara, te dodao da će radovi na izgradnji vodovoda početi u novembru, a da će naselje do maja naredne godine imati vodu.

Vesić je podsetio da Grad zajedno sa opštinama Barajevo i Sopot radi na izgradnji rezervoara Dubrava u Barajevu, koji će biti gotov na proleće, a potom će se obezbediti i vodosnabdevanje za Lisović, Guberevac i Babe.

Što se tiče aktivnosti u samoj opštini zamenik gradonačelnika je razgovarao sa građanima na temu izgradnje BG voza.

"Sopot je na dva mesta povezan sa Mladenovcem BG vozom i stanovnici imaju trenutno tri polaska dnevno, preko stanice Ðurinci, za Beograd. Kada se kroz projekat BG voza budu uradili dupli koloseci prema Lazarevcu i Mladenovcu, građani Sopota će imati na savkih 12 do 15 minuta voz do Beograda u špicu i na svakih 45 minuta van špica", kazao je Vesić i dodao da će to potpuno unaprediti način života meštana.

Zamenik gradonačelnika je rekao i da su tema razgovora bili i neki manji problemi u lokalnoj opštini, kao što su radovi na jezeru Trešanja u saradnji sa Srbija šumama i izgradnja novog vrtića.

Takođe je najavio rekonstrukciju škole i izgradnju fiskulturne sale u Maloj Ivanči i dodao da su ciljevi Pokretne kancelarije da se u dogovoru sa građanima postepeno rešavaju svi gorući problemi u lokalnim samoupravama.

Odgovore na pitanja građana pored predstavnika Grada davao je i predsednik opštine Živorad Milosavljević, dok je poznati glumac Svetislav Goncić za najmlađe pripremio dečju predstavi.

U toku razgovora sa građanima Vesić je privučen dečcjom grajom iz kancelarije izvadio igracke, koje je podelio najmlađima.