OD DANAS PONOVNA VAKCINACIJA U TC UŠĆE! Građani će moći bez zakazivanja da se vakcinišu sa čak dva cepiva!

U tržnom centru "Ušće" danas je ponovo otvoren punkt za vakcinaciju, a građani će moći bez zakazivanja da se vakcinišu Sinofarm i Fajzer vakcinom.

Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić rekao je da se otvaranje punktova u tržnim centrima pokazalo kao dobra odluka i da je na istom punktu, koji je bio otvoren u maju vakcinisano oko 15.000 ljudi.

"Naša strategija u Beogradu je da ponudimo ljudima vakcinaciju tamo gde žive i gde rade, jer računamo da ne mogu svi u svakom trenutku da dođu do doma zdravlja", rekao je Vesić na otvaranju vakcinalnog punkta.

Naveo je da je do sada u Beogradu vakcinisano oko 59 odsto punoletnih građana, odnosno 815.000 ljudi, ističući da se radi o dobrom rezultatu, ali da taj broj nije dovoljan da bi se stekao kolektivni imunitet i ukinule epidemiološke mere.

"Kada je reč o revakcinisanim građanima, njih ima oko 57 odsto, odnosno oko 785.000, a vakcinisanih trećom dozom ima oko 220.000, to je sjajan rezulatat, ali nije dovoljan", kaže Vesić.

Vesić je naveo da će Grad od srede u autobusu za vakcinaciju organizovati vakcinaciju i na radnom mestu, za više od 50 zaposlenih.

"Imamo dovoljno vakcina, svako može da bira koju želi da primi. Samo je na ljudima da donesu odluku da se vakcinišu", kaže on.

Na pitanje novinara da li će Grad Beograd pojačati mere stimulacije kako bi se ljudi vakcinisali, Vesić kaže da je nekoliko puta to predlagao, ali da će tu odluku doneti Krizni štab.

"U svetu postoje stimulacije za deo građana koji ne želi da se vakcineu i ja to podržavam. Tako se u Njujorku npr. dobija besplatna karta za metro, u Vašingtonu takođe", kaže on.

Sekretarka za socijalnu zaštitu Nataša Stanisavljević rekla je da u Beogradu do sada otvoreno 28 vakcinalnih punktova, a da će u "Ušću" građani danas moći da se vakcinišu od 9.00 do 17.00, a drugim danima od 12.00 do 20 časova.

Navela je da je u TC "Galerija", u kojem je pre četiri dana otvoren vakcinalni puntk, do sada vakcinisano 700 ljudi, što, prema njenim rečima pokazuje da ljudi veoma dobro reaguju na ovakve akcije.

Dodala je da je tokom pandemije posebna pažnja posvećena osobama sa invaliditetom, da su ekipe iz domova zdravlja dolazile u njihove domove da ih vakcinišu, te da i sada takve osobe mogu da se jave domovima zdravlja kako bi patronažna služba došla kod njih.

