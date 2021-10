'DIVLJI' TAKSISTA POVEZAO STRANCE U BEOGRADU! Rekao im da ih potkrada, njihova reakcija će vas IZNENADITI (VIDEO)

Par iz Kanade posetio je srpsku prestonicu i sa svojim pratiocima su tom prilikom podelili mnogo utisaka o našem gradu - od prelepe arhitekture i zgrade srušene u "jugoslovenskim ratovima", pa do taksista lopova - evo šta ih je sve snašlo.

Stiv i Ivana su mladi par iz Kanade koji putuju svuda po svetu i objavljuju svoje utiske iz različitih gradova i zemalja na Jutjub kanalu pod nazivom "JetLag Warriors". Tako im je na red došla i Srbija, odnosno Beograd, gde su prvo bili tužni što ih je uhvatio kišni period, ali čim se malo razvedrilo, odmah su izašli na ulice našeg glavnog grada da vide i probaju sve što mogu, a onda to i podele sa svojim pratiocima.

Iz snimka koji su objavili o njihovim utiscima nakon deset dana provedenih u Beogradu, saznali smo šta im se svidelo, a šta možda i ne toliko. Na samom početku snimka su pohvalili kako je Knez Mihailova ulica čista, ali su upozorili sve buduće turisti na pseći izmet koji se može naći na ulicama centra grada.

"Pazite se, i na trotoarima su, morate stalno u poslednjem trenutku da preskačete da ne biste ugazili", rekao je Stiv kroz osmeh. Oni su pohvalili arhitekturu - posebno im se svidela Skupština, crkva Svetog Marka, hram Svetog Save... Ceo jedan segment snimka su odvojili da pohvale i ulične grafite koji su ih posebno oduševili.

Međutim, kao što je nedavno jedan turista ispričao svoje užasno iskustvo sa "divljim" taksistom u Beogradu, ni Stiv i Ivana nisu prošli bez negativne situacije ove vrste.

"Imali smo neprijatnu situaciju kada smo zaustavili taksi i opljačkao nas je. Ali je to bio najljubazniji kradljivac ikada. Odvezli smo se 200 metara i na taksimetru je pisalo 9 dolara, pa sam ga pitao kako je to moguće i usledila je neprijatna tišina. Onda se samo okrenuo i rekao nam da izađemo iz taksija jer je vožnja preskupa kod njega - čak mi je iskreno rekao da 'hvataju' strance i naplaćuju im više!", ispričao je šokirani Stiv. Vožnju od četiri minuta platili su 1.400 dinara, a taksista ih je čak posavetovao koje legalne i poštene taksiste da zaustave i istakao da on nije među njima!

Veliki utisak na njih je ostavio i srušeni Generalštab u centru Beograda za koji su rekli da misle da se to dogodilo tokom "jugoslovenskih ratova" i da pretpostavljaju da je u pitanju "snažan spomenik", kao i da je verovatno mnogo ljudi tu izgubilo živote.

Stiv je pitao Ivanu da kaže svojim pratiocima ipak šta joj je ostavilo najveći utisak. Ivana je podelila svoj utisak da ju je šokiralo što u gradu ima mnogo pekara, prema njenin rečima "bukvalno na svakom ćošku". Ono što je nasmejalo sve pratioce kanala je to što je nakon takvog utiska, ona odmah rekla svom pratneru da odu i pojedu nešto upravo u pekari.