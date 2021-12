Metro je NAJVAŽNIJI INFRASTRUKTURNI PROJEKAT u Beogradu u 21. veku! Vesić za Pink: Sledi i unapređenje BG voza

Zemenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić je istakao da je izgradnja metroa najvažniji infrastrukturni projekat u Beogradu u 21. veku.

- Prva studija za metro je urađena pre tačno 53 godine. Bilo je u tom periodu i dobrih i loših vremena, kada je nije i kada je bilo para, ali nikada nije bilo i snažne političke volje da se izgradi metro i snažne ekonomije. Stvoreni su i zakonski preduslovi za izgradnju metroa, donošenjem Zakona o metrou, usvojeni su svi urbanistički planovi koji su omogućili da izgranja počne - naveo je Vesić za Pink.

On je podsetio da će prva linija biti završena 2028. godine, a druga linija 2030. godine.

- Gradimo simultano dve linije metroa i to je veoma važno, to je 40 kilmetara, a imaćemo 43 metro stanice. Istovremeno će biti unapređen i sistem BG voza. Sprazum treba da bude potpisan u Moskvi do kraja godine. To je nova investicija koja znači proširenje svih kapaciteta koloseka prema Pančevu, Lazarevcu i Mladeonovcu, novu liniju Karaburma - Makiš i novu liniju od železničke stanice Zemun, obuvhava Surčin, aerodrom Nikola Tesla, novi nacionalni stadion i Obrenovac - istakao je Vesić.

Kako je naveo polasci će u špicu biti na 15 minuta, a van špica na 45 minuta.

To znači da će svi delovi Beograda biti konačno izjednačeni.

Vesić je naveo da će i Klinički centar Srbije biti povezan sa metroom, preko stanice Sajam ili Mostar koja je na udaljenosti od nekih 400 metara, a u samom dvorištu KCS će biti podzemni ulaz.

- Trećom linijom je predviđeno da postoji još jedna stanica koja će biti u Resavskoj ulici, sa druge strane KCS - naveo je Vesić i dodao da će na prvoj liniji biti četiri presedačke stanice kojima će metro i BG voz biti povezane, a druga dve takve stanice.

Suštinski je važno - kada završimo BG voz neko ko živi u Novom Sadu će bez automobila moći da dođe do aerodoma, da dođe do Beograda brzim vozom, a potom BG vozom do aerodroma. To omogućava da mi u Beogradu pređemo na šinski sistem.