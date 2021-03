VESIĆ ZA PINK NAJAVIO PROŠIRENJE BG VOZA: Prvi put ćemo povezati sve prigradske opštine sa Beogradom (VIDEO)

Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić rekao je da je u Rusiji razgovarao sa predstavnicima kompanije ’’Sinara’’ kao i sa predstavnicima ruske državne železnice u vezi sa modernizacijom BG voza.

Kada je potpredsednik ruske Vlade Borisov bio u poseti Beogradu, razgovarao je, podseća Vesić, sa predsednikom Aleksandrom Vučićem i tada je, kako dodaje, ruska strana iznela predlog da učestvuje u modernizaciji BG voza.

On je podsetio da BG voz saobraća od Ovče do Batajnice i od Beograda do Mladenovca i Lazarevca.

- Istovremeno sa dve linije metroa idemo na proširenje BG voza – istakao je Vesić za Pink.

Naglašava da kada se bude završila rekonstrukcija BG voza, tada će građani koji žive, u Batajnici, u Mladenovcu, Lazarevcu, imati, kako napominje, BG voz na svakih 15 minuta u špicu i na svakih 30 minuta van špica.

- Mi u prvoj fazi razvoja BG voza radimo izgradnju tunela i dva nova koloseka između Novog Beograda i Batajnice. Želimo da sa BG vozom poveže Zemun sa Surčinom, budućim Nacionalnim stadionom i aeorodromom 'Nikola Tesla' – istakao je zamenik gradonačelnika.

- Kupujemo 31 novu garnituru, do kraja godine treba da kupimo 11 novih garnitura – dodaje.

Kako kaže, u drugoj fazi povezaće se Surčin sa Obrenovcem, doraditi nedostajuću infrastrukturu između Makiša i Karaburme, kao Beograd-Centar sa Novim Beogradom sa mostom preko Save, dok će se u trećoj fazi raditi dupli koloseci.

- Kada sve bude završeno, a biće, do 2028. godine, imaćemo povezane Obrenovac, Surčin, Lazarevac, Barajevo, Mladenovac i Sopot sa Beogradom, tako da će imati voz u špicu na 30 minuta i van špica na svakih 60 minuta - naglasio je on.

- Prvi put ćemo povezati sve delove Beograda, sem Grocke, sve prigradske opštine sa Beogradom i vi ćete moći da živite u Lazarevcu a radite u Beogradu - zaključuje on.