Vesić: Vakcinacija počinje i u preduzećima

Vakcinacija protiv virusa korona otpočeće i u preduzećima, najavio je danas zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić posle sastanka sa predstavnicima i sekretarima udruženja i privrednicima u Privrednoj komori Srbije.

Vesić je rekao da će se u velikim preduzećima vakcinacija obavljati u samim preduzećima, a kada su u pitanju mala preduzeća - organizovano preko Privredne komore i Grada Beograda na punktovima za vakcinaciju.

Naveo je da će sutra biti vakcinisano 650 kasirki i kasira.

"Tako ćemo organizovati i sa frizerima i šalterskim službenicima", poručio je Vesić, saopštila Gradska uprava.

Rekao je i da će se "pojačati" vakcinacija u prigradskim opštinama, te da su organizovane mobilne ekipe.

"Idemo u sela, razgovaramo sa ljudima, prijavljujemo ih ukoliko to nisu učinili i vakcinaciju ćemo vršiti na licu mesta, u seoskim ambulantama, na mestima gde je to moguće. Tamo je ljudima teže da dođu do mesta za imunizaciju, ona su razuđenija, negde i do 40 kilometara, a na nama je da dođemo do njih i da im pomognemo da se vakcinišu", poručio je Vesić.

Prema njegovim rečima, u Beogradu je vakcinisano više od 23 odsto građana, a revakcinisano više od 13 procenata. Istakao je da je ponosan na građane koji učestvuju u masovnom procesu vakcinacije.

"Ubedljivo smo najbolji u Srbiji. Posebno smo ponosni što je u Beogradu u populaciji između 65 i 74 godine vakcinisano 50,39 odsto građana, dakle svaki drugi, a u populaciji preko 75 godina vakcinisano je 45,46 odsto, gotovo polovina", kaže Vesić.

Izrazio je uverenje da će Beograd i ubuduće biti najbolji region u Srbiji kada je u pitanju vakcinacija.