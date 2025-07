Vučić oduvao Branka Ružića: Veliki je on favorit, samo što će se neprijatno iznenaditi na izborima!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić bez pardona je odgovorio odmetnutom socijalisti Branku Ružiću koji je uveren da je rejting SNS na nizbrdici.

Ružić je, podsetimo, ocenio da SPS ne treba da se nađe na zajedničkoj listi sa naprednjacima poručujići da "se ne ide u četnike '45", na šta mu je Vučić odgovorio tokom obilaska novog palijativnog centra u Batajnici.

- Ja verujem da će Branko Ružić da bude zadovoljan, kao na svim izborima do sad. Mi ne zovemo i ne molimo nikoga, a on nikad nije pripadao ni četnicima ni partizanima, koji su se suprostavljali okupatorima. Ima jedan pokret koji je osnovan '43 godine na Kosovu, on bi mogao u taj da ode, a u druge koji su se borili protiv fašista nikad nije mogao da ode - rekao je Vučić.

Vučić se dotakao i Zlatka Kokanovića, turbo blokadera i lažnog ideologa, koji je nedavno naveo da bi zabranio Srbima sa druge strane Drine da glasaju na izborima.



- Moguće da su u pravu, oni su veliki favoriti, Ružić, Kokanović, oni zabranjuju ljudima sa druge strane Drine da glasaju. Kome će Kokanović da bude uzor, kako će on da vodi Srbiju, a biće im u prvih 20 na listi. Iako mi je majka starosedelac i ja sam rođen u Beogradu, kažem uvek da sam poreklom sa one strane Drine. A onda se pojavi neki kreten poput Kokanovića da mi zabrani da budem Srbin. To da vodi Srbiju? On i Ružić taman, ista klasa. Ne zovemo nikoga, SPS je naš partner, imamo konkretan odnos. Što se rezultata izbora tiče, plašim se da će biti neprijatno iznenađeni i to više nego ikada. Neće biti lako da se suprostvit se organizaciji rušenja Srbije, oni su veliki favoriti - kazao je Vučić.

Autor: D.B.