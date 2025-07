VUČIĆ O IZBORIMA! 'Plašim se da će biti NEPRIJATNO IZNENAĐENI, i to više nego ikada! Oni da vode Srbiju?'

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obilazi danas Centar za palijativno zbrinjavanje Klinike za pulmologiju u Batajnici, gde je odgovarao na pitanja novinara.

Upitan o mogućnosti raspisivanja izbora u Srbiji i potencijalnim rezultatima, Aleksandar Vučić kaže:

- Ja verujem da će Branko Ružić da bude zadovoljan, kao na svim izborima do sad. Mi ne zovemo i ne molimo nikoga, a on nikad nije pripadao ni četnicima ni partizanima, koji bi se suprostavljao okupatorima. Ima jedan pokret koji je osnovan '43 godine na Kosovu, Bali Kombetar, on bi mogao u taj da ode, a u druge koji su se borili protiv fašista nikad nije mogao da ode - ocenio je Vučić.

Vučić kaže da su se svi udružili da njega sruše, ali da nemaju baš nikakav plan.

- Gruhonjić, Čanak, Kusturica, Lompar... zajedno... Imamo zajedničku metu a to je Vučić, da ga srušimo, ali ne znamo šta bismo baš sa Srbijom radili, pogledajte kako samo izgleda SKC... Moguće da su u pravu, oni su veliki favoriti. oni zabranjuju ljudima sa druge strane Drine da glasaju. Kome će Kokanović da bude uzor, kako će on da vodi Srbiju, a biće im u prvih 20 na listi - upitao je.

Predsednik kaže da su sramni napadi na Srbe sa druge strane Drine.

- Iako sam rođen u Beogradu, kažem uvek da sam poreklom sa one strane Drine. A onda se pojavi neko poput Kokanovića da mi zabrani da budem Srbin. To da vodi Srbiju? On i Ružić taman, ista klasa. Ne zovemo nikoga, SPS je naš partner, imamo korektan odnos. Što se rezultata izbora tiče, plašim se da će biti neprijatno iznenađeni i to više nego ikada - zaključio je predsednik.

Autor: D.B.