Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić danas je obišao novoosnovani Centar za palijativno zbrinjavanje Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.

- Za ljude koji ne znaju, nalazimo se u nekadašnjoj kovid bolnici u Batajnici koju smo izgradili za 4 meseca. Dugo smo razmišljali kako da ovaj prostor iskoristimo, rekao je Vučić dodavši da su na jednom mestu svi najsavremeniji uređaji u kojima oboleli mogu da provere svoje stanje.

- Ja sam srećan što će ljudi moći da dobiju bolju negu, bolju zdravstvenu zaštitu, i to je deo standarda, dodao je predsednik Srbije.

- Do kraja života ću biti ponosan na ovu bolnicu, koliko je samo života spaseno, ovde je za vreme kovida prošlo 23.500 ljudi, ponosan sam na ovu bolnicu i ljude koji su tu radili, ovde su dolazili najteži slučajevi, mnogo je ljudi umrlo, ali da smo spasli makar tri života, vredelo je..., rekao je Vučić podsetivši na sve ono što se govorilo u vreme korone da ova bolnica ne postoji, da je korona bolest koja ne postoji... A toliko sam svojih prijatelja izgubio zbog te korone... - dodao je potom predsednik Srbije.

"Više od 100 ljudi vratilo se iz inostranstva"

Vučić je takođe govorio i o povratku naših ljudi iz inostranstva u Srbiju a vratilo se ih više od 100, posebno u oblasti medicine. Dodao je, recimo, da se jedna žena vratila u Bojnik.

- Znate li šta to za nas znači, a žena je otišla jer nije mogla da živi...- rekao je Vučić pa dodao:

- Tiršova se radi, odlično napreduje, velika vest za žene i devojke u Nišu, radi se porodilište, to će za godinu-dve biti u potpunosti drugačije, da im porođaj bude najlepše mesto i najlepše iskustvo... - rekao je Vučić.

- Imam video u kancelariji, kako idu radovi u Tiršovoj, proverim svaki dan, ide brže od rokova... - dodaje Vučić.

- Za dvadesetak dana biće i porodilište Višegradska, samo ne znam kako da će radovi i bebe tamo biti uporedo... - najavio je predsednik.

Vučić je najavio i povećanje zarada u zdravstvu a ministar Zlatibor Lončar je kazao da su liste čekanja gotovo rešene a da su neke drastično smanjene, ostalo je da se reše liste za kuk i koleno...

"Uhvaćen sa pištoljem bez serijskog broja"

- Uhvaćen je sa pištoljem bez serijskog broja, a kad imate takav pištolj spremate se za izvršenje najtežeg krivičnog dela, za likvidaciju, atentat, ubistvo, rekao je Vučić govoreći o uhapšenom Ivanu Matoviću, te upitao šta će vam inače pištolj bez serijskog broja.

O blokadama i blokaderima

- Imamo posla sa ljudima koji učestvuju u rušenju svoje države, oni nisu ni glupi ni naivni. Vi čujete na jednoj televiziji: "Mirno su sedeli na auto-putu". Pa jeste li vi normalni ljudi? Pa dajte odmah da vas smestimo negde, to nisu zatvori već neke druge ustanove... Kažu mirno sedeli. Pa jel postoji i nemirno sedenje na auto-putu. Ko si ti da zauzimaš auto-put, odakle ti pravo - zapitao je predsednik Aleksandar Vučić.

On kaže da mnogi žive u paralelnom univerzumu, i da se kreću samo u krugu svojih istomišljenika koji im povlađuju i govore da je sve što rade normalno, prirodno i dobro.

- Onda vidite da su ti ljudi dobri ljudi, ne pričam o medijima i organizatorima, već o ljudima koji su dobri, ali upotrebljeni za neke prljave poslove. Ali kao što vidite, tome je kraj došao, i taj očaj koji izbija iz njih ne može više da se sakrije - naglasio je Vučić.

Predsednik je podsetio i na sve pretnje koje su blokaderi upućivali državnom vrhu, ali i svima onima koji se ne slažu sa nasiljem.

- Sećate se da su juče govorili da će da nas prže, tuku, da ćemo plivati u Dunavu... Objavljivali telefone Ane Brnabić. Juče ili prekjuče su me klali, i sve je to ok. A kada neko objavi njihov broj telefona, onda je Vučić kriv ako im se nešto desi. A ja sam protiv svega toga, objavljivanja telefona. To je užas, ali sve su to oni radili. Kao što sam rekao, za dva meseca braniću ih od naroda, narod je besan - rekao je on.

O napadu na Marka Đurića

Predsednik se osvrnuo i na napad na ministra Đurića u trenutku dok je bio sa ćerkama, te dodao da časni ljudi to ne rade kad je neko sa decom. - Marko nije dizao dreku, pustio je dva-tri dana da organi rade svoj posao, a kad su počeli da lažu, onda je ispričao šta se dogodilo...

"Golo siledžijstvo i nasilje"

- Gruhonjić, Čanak, Kusturica, Lompar... zajedno... - Imamo zajedničku metu a to je Vučić, da ga srušimo, ali ne znamo šta bismo baš sa Srbijom radili, pogledajte kako samo izgleda SKC...

- Izdržaće Vučević, žao mi je njegovih sinova, Mihaila i Danila, ali dobre su to momčine, izdržaće...

"Nećemo uvoditi sankcije Ruskoj Federaciji"

- Nećemo uvoditi sankcije Ruskoj Federaciji, ponovio je Vučić i rekao da nijedan metak od 1. jula nismo nigde izvezli pa ćemo morati da sednemo da se pronađe neki balans jer nećemo moći da isplatimo plate našim radnicima...

- Nećemo dozvoliti drugim velikim igračima da koriste Srbiju za svoje igre i za svoje priče...

Novoformirani Centar nalazi se u okviru nekadašnje kovid bolnice u Batajnici.

Šta znamo o centru?

Centar ima 50 postelja, ali postoji mogućnost proširenja kapaciteta.

Kako je ranije rekla za Tanjug Stašević Karličić, u pitanju je bolnica u Batajnici opremljena najsavremenijom opremom, kako za dijagnostiku tako i za lečenje.

Pavlović je rekla da su medicinski radnici već zauzeli svoja radna mesta i objasnila da je cilj palijativnog zbrinjavanja poboljšanje kvaliteta života pacijenata koji su se suočili sa teškim, neizlečivim bolestima.

- Što se izbornih rezultata tiče, mislim da će biti ponovo neprijatno iznenađeni, rekao je Vučić dodavši da su Ružić i Kokanović veliki favoriti jer su milijarde uložene u rušenje ove zemlje a tek će biti uložene u izbornu kampanju...

- Građani ne žele više blokadu, koji proteruju Srbe s one strane Drine...

Istakla je da je Centar za palijativno zbrinjavanje realizacija projekta ministra Lončara.

Autor: D.B.