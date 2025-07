Vučić najavio velike vesti za sve majke sa juga Srbije: Dokumentacija se uskoro završava

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je novoosnovani Centar za palijativno zbrinjavanje Univerzitetskog kliničkog centra Srbije (UKC) u okviru nekadašnje Kovid bolnice u Batajnici, tim povodom ističe koliko je uloženo u novu gradnju porodilišta i da radovi napreduju brže od predviđenog.

Kaže da su mnogo uložili i da se o tome ne govori dovoljno.

- Čim nešto novo dobijete to postaje novi standard. Mnogo ljudi ne zna da je Ibarska magistrala, ne znaju ljudi da je to postojalo. Drugi je standard sada. Ljudi se brzo naviknu i na Klinički centar Niš, Beograd. Tamo je u Nišu bila livada. I KC Vojvodina, što stari, što novi, potpuno novo lice imaju. Moramo da radimo Kragujevac, Pazar, Užice. Radujem se što ćemo za 20-ak dana pozvati na otvaranje radova na ginekološko-akušerskoj klinici u Višegradskoj. Tiršova se radi i odlično napreduje, porodilište u Nišu dokumentacija se završava. To je za majke sa juga Srbije velika vest - kaže Vučić.

Kaže da radovi u Tiršovoj napreduju brže od predviđenog roka.

- Imam u kancelariji video da pogledam kako to ide i proverim da li to teče u skladu sa predviđenim normama i rokovima. Ide brže od rokova u Tiršovoj. Uskoro će se završiti grubi radovi, onda idu fini i opremanje. Biće impresivno. Kada imate Tiršovu, novo porodilište, kada ubacimo nove objekte u sistem i navike pomalo promenimo, kao pacijenti i lekari, verujem da će to ljudima biti mnogo bolje.

Autor: D.B.