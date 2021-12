OBELEŽENE TRI DECENIJE GRADSKOG CENTRA ZA SOCIJALNI RAD U BEOGRAD: Podeljene zahvalnice najzaslužnijim radnicima

Zamenik gradonačelnika Goran Vesić i gradska sekretarka za socijalnu zaštitu Nataša Stanisavljević prisustvovali su danas obeležavanju tri decenije postojanja Gradskog centra za socijalni rad. Oni su tom prilikom dodelili zahvalnice najzaslužnijim radnicima, a poslednja zahvalnica dodeljena je direktorki Gradskog centra za socijalni rad Zorici Pavlović.

Vesić je u ime Grada Beograda najpre čestitao zaposlenima ovaj jubilej.

– U ovoj ustanovi radi 560 ljudi koji brinu o gotovo 115.000 Beograđanki i Beograđana. Grad nastoji da iz godine u godinu proširuje listu prava koje građani mogu da ostvaruju, a samim tim je i sve više korisnika. Naravno, trudimo se da usluge budu na što višem nivou, kako bi korisnici bili zadovoljniji. Osnivanje Gradskog centra za socijalni rad „poklapa” se sa odlaskom socijalizma, ali to naravno ne znači da nije bilo socijalnih razlika i potreba, mada se u to vreme o tome nije vodilo dovoljno računa. U svakom slučaju, dalje razvijanje našeg društva podrazumevaće i sve veći obim prava koja sugrađani mogu da ostvaruju. S tim u vezi, nastavićemo da ulažemo u naše centre za socijalni rad, što je prepoznala i Vlada Republike Srbije, jer će zaposlenima u centrima za socijalni rad od januara biti povećane zarade. Grad Beograd će isplatiti solidarnu pomoć u iznosu od 25.000 dinara u prvom kvartalu naredne godine. Trudićemo se da i u budućnosti, kako budžet bude rastao i uslovi to dozvoljavali, povećavamo zarade određenim kategorijama zaposlenih, jer postoje ljudi kojima moramo da izađemo u susret sa povećanjem plata. Nije svaki posao isti i ne mogu svi da dele istu sudbinu. Postoje poslovi koji su posebno važni i tu spadaju zaposleni u centrima za socijalni rad. Nadam se da ćemo u budućnosti, kako država bude bila finansijski sve stabilnija, pronađemo model da ljudima koji obavljaju posebno teške i senzitivne poslove obezbedimo još bolje plate. Radnici centara za socijalni rad to svakako zaslužuju i oni su taj novac zaradili – rekao je Vesić.

On im je još jednom u ime Grada zahvalio na svemu što rade za korisnike.

– Vi najbolje znate koliko je vaš posao težak i nikakav novac ne može da kompenzuje trud i zalaganje, jer se ovaj posao može raditi samo sa velikom dozom ljubavi. Sve dobre stvari koje činite za korisnike i njihove porodice jesu opšta korist za naše društvo. Nastojaćemo da nastavimo sa trendom povećanja obima usluga, što naravno znači veći broj korisnika, ali i zaposlenih. Moramo dodatno da vodimo računa o osetljivim kategorijama stanovništva, više nego što je to do sada bio slučaj. Postajemo i sve starije društvo, što je karakteristično za dosta evropskih država, ali to samo znači da će uloga centara za socijalni rad biti još značajnija – naveo je Vesić.

Nataša Stanisavljević podsetila je da jedno odeljenje Centra za socijalni rad postoji čak 65 godina i da je najstarije u Srbiji, ali da je i jubilej od trideset godina krovne institucije od izuzetnog značaja.

– Socijalna zaštita je briga o ljudima. Pokušajte da zamislite jedan jedini dan kada bi ona stala. Veliko je požrtvovanje i velika posvećenost poslu svih zaposlenih koji su tu da pomažu ljudima. Beograd je uspeo da napravi najveći sistem u Srbiji, ali i u regionu, sa više od trideset socijalnih prava. Nikada nije bilo veće ulaganje u sistem socijalne zaštite – kazala je Nataša Stanisavljević.

Ona je podsetila da je u proteklih pet godina rekonstruisano pet objekata, te da će se u januaru otvoriti obnovljeni objekat u Grockoj, a na proleće predstoje radovi i u Centru za socijalni rad u Mladenovcu.

– Nastavićemo da ulažemo u objekte u koje nije ulagano trideset godina – rekla je gradska sekretarka za socijalnu zaštitu, podsećajući da je poslednji objekat izgrađen 1991. godine na Čukarici, kao i da je 2016. Obrenovac nakon oštećenja centra u poplavama dobio kompletno nov objekat, što je za posledicu imalo obimnije rekonstrukcije opštinskih odeljenja Centra za socijalni rad.

Ona je na kraju zaposlenima poručila da su i Grad Beograd i resorni sekretarijat uvek tu za njih i izrazila im zahvalnost na brizi o građanima Beograda i osloncu koji im pružaju.

Direktorka Gradskog centra za socijalni rad Zorica Pavlović podsetila je na period pre 30 godina kada je, kako je navela, Skupština grada donela odluku da formira jedinstveni Gradski centar za socijalni rad u Beogradu.

– Bila je to dobra ideja, ali ono što nije bilo dobro jeste to što je ta ideja testirana u najtežim mogućim okolnostima, koje do tada nismo mogli ni da zamislimo, rat i bombardovanje. To su bili uslovi kada lokalna socijalna politika nije mogla da se razvija. Svi smo radili zajedno, upućeni jedni na druge, ali na principima solidarnosti, saosećajnosti i snalaženja. Nedostajala su nam sistemska rešenja. Kada je sve to prošlo, lagano je počela da se kristališe i konstituiše socijalna politika u pravom smislu te reči – naglasila je Zorica Pavlović.

Kako je navela, ono što je postignuto, naročito poslednjih deset godina, predstavlja u ovom trenutku nedostižan nivo za bilo koje gradove. Ne samo zbog budžeta, dodala je, već zato što je Grad izgradio sistemski socijalnu politiku, čak i u najtežim uslovima.

– Počeli smo skromno kada je prošao najteži period. Gledali smo da zaštitimo najranjivije kategorije, siromašne građane, penzionere, ljude bez prihoda. Potom smo krenuli sa narodnim kuhinjama, subvencijama, da bismo poslednjih deset godina dostigli nivo da imamo preko 30 prava i skoro isto toliko posebno ranjivih kategorija koje smo obuhvatili i kojima pružamo zaštitu – pojasnila je ona.

Poslednjih pet-šest godina smo mogli i sebi da se posvetimo, radimo u boljim uslovima, naglasila je Zorica Pavlović, i posebno zahvalila Goranu Vesiću i sekretarki Stanisavljević na tome što je „vraćeno dostojanstvo zaposlenima i našim korisnicima”.

