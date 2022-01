Predstavljena nova eko-linija na relaciji Dorćol – Beograd na vodi

Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić, premijerka Srbije Ana Brnabić i ministarka zaštite životne sredine Irena Vujović prisustvovali su danas puštanju u rad druge eko-linije i predstavljanju novih autobusa na električni pogon.

Vesić je rekao da je Beograd danas dobio drugu ekološku liniju koju čine elektroautobusi i naveo da je kupljeno deset takvih vozila, od kojih osam saobraća na toj liniji.

– Ova linija povezuje dve reke, SC „Milan Gale Muškatirović”, odnosno Dorćol i Beograd na vodi. Osim Sofije, jedini smo grad u regionu koji ima ekološke autobuse. To je inače deo naše strategije da do 2030. godine nemamo nijedno vozilo na fosilna goriva u javnom prevozu. Mi ćemo 2028. završiti prvu liniju metroa, 2030. drugu, u međuvremenu kupujemo autobuse čiji je pogon na prirodni gas. Već smo kupili stotinu autobusa, koji stižu tokom proleća, a postavljamo i gasne stanice. Po našem planu svake godine u narednih pet godina kupovaćemo stotinu autobusa na gas, kao i novih deset elektroautobusa – pojasnio je Vesić.

To znači da, dodao je, kada 2030. proradi metro, nećemo imati nijedno vozilo u javnom prevozu koje ide na fosilna goriva. Taj cilj, rekao je Vesić, postići ćemo pet godina posle Pariza, koji je zadao sebi zadatak da to uradi 2025. godine.

– U narednim danima očekuje nas tender za novih 80 trolejbusa. Inače, na linijama imamo 80 trolejbusa, koji su stari i zreli za zamenu. U narednih pet godina biće zamenjeno svih 80 trolejbusa. To će biti istovremeno i elektroautobusi i trolejbusi, koji će delom moći da voze bez pantografa. Ove godine ćemo početi i sa uspostavljanjem javnog rečnog prevoza. To znači da će do 2030. u Beogradu biti čist ekološki prevoz i mislim da je to velika stvar i velika pobeda za sve Beograđanke i Beograđane – naglasio je Vesić.

On je podsetio da je pre šest godina napravljena prva ekološka linija – prva u regionu, i, kako je dodao, u tom trenutku bila je jedina ekološka linija u Evropi koja je imala samo elektroautobuse.

On je zahvalio premijerki, ministarki Vujović i Vladi Srbije na podršci u svim projektima.

– Zajedno postižemo ciljeve koje smo zadali, a to je da Beograd bude zdrav i čist, a da građani imaju dobar i komforan prevoz – zaključio je Vesić.

Premijerka Ana Brnabić je podsetila da se pre 2010. godine kvalitet vazduha nije merio na ovakav način kao što se to sada radi, ni u Gradu Beogradu niti u Republici Srbiji.

– Tek tada su postavljene neke merne stanice, a 2014. godine smo postavili veći broj stanica kako bismo zaista dobro radili monitoring kvaliteta vazduha. Prema podacima kojima raspolažemo, od 2014. godine vazduh je sve bolji. Danas zbog problema kojih imamo i radimo na njegovom poboljšanju. Kvalitet vazduha nije lošiji, već je sve bolji, a ovo je problem sa kojim se i prilično uspešno borimo u poslednjih nekoliko godina – istakla je Ana Brnabić.

Ona je navela šta je sve urađeno da se poboljša vazduh u Beogradu, a kao najvažniju stvar istakla je gasifikaciju u koju je uloženo najviše sredstava.

– U Beogradu su od 2014. godine 24 javna objekta priključena, mahom škole, na dalekovod ili gasovod, a proširena je i toplodalekovodna mreža. JKP „Beogradske elektrane” je priključilo na toplodalekovod čak 3.000 korisnika i na taj način smanjilo broj individualnih ložišta koja su najveći emiteri zagađenja. Od 2015. godine, GSP „Beograd” je počelo da nabavlja autobuse sa niskom emisijom gasova, a od 2016. godine i električne autobuse. Danas, ako se imaju u vidu autobusi koji koriste evro 5 i evro 6 standard, te ostali gradski prevoz na električni pogon kao što su tramvaji, trolejbusi i autobusi, to čini 83,5 odsto vozila koja minimalno zagađuju životnu sredinu u Beogradu – precizirala je premijerka Brnabić, naglasivši da su 2014. godine počeli da se grade filteri za odsumporavanje na našim termoelektranama, što je znatno doprinelo smanjenju emisije štetnih čestica u Beograd i okolinu.

Značajno je i to, kako je rekla, da je pri kraju rešavanje problema gradske deponije u Vinči i emisije metana u vazduh. Deponija je jedan od najvećih zagađivača u Beogradu, ali, kako je dodala, počinje izgradnja metroa i Bg voza koji su ekološki najčistiji načini transporta.

Ministarka zaštite životne sredine Irena Vujović izrazila je veliku zahvalnost rukovodstvu Grada na trudu da donese različite mere kako bi se popravilo stanje životne sredine.

– Svaka od mera za poboljšanje kvaliteta vazduha podjednako je važna. Novi eko-autobusi veoma će značiti za centar grada s obzirom da zagađenje koje dolazi iz saobraćaja nije malo – navela je Irena Vujović.

Resorno ministarstvo posvećeno je ciljevima „Zelene agende”, a održiva mobilnost jedan je od stubova ove agende, naglasila je ona.

Osim kupovine ekoloških vozila, važna je i zamena kotlarnica i individualnih ložišta, tako da je Irena Vujović tim povodom pozvala lokalne samouprave da se jave na konkurs koji je počeo u petak i trajeće narednih dvadeset dana.

Nakon obraćanja medijima, organizovana je i vožnja novom linijom od Beograda na vodi do SC „Milan Gale Muškatirović”.

Trasa linije EKO 2 je sledeća: SC „Milan Gale Muškatirović” – Tadeuša Košćuška – Pjarona de Mondezira – Uzun Mirkova – Studentski trg – Vase Čarapića – Trg republike – Kolarčeva – Terazije – Kralja Milana – Trg Slavija – Nemanjina – Balkanska – Mihaila Bogićevića – Karađorđeva – Zemunski put – Bulevar Vudroa Vilsona – Beograd na vodi.

Događaju su prisustvovali i sekretarka za zaštitu životne sredine Ivana Vilotijević, sekretar za saobraćaj Dušan Rafailović, direktor JKP GSP „Beograd” Radiša Momčilović i predstavnici Sekretarijata za javni prevoz.