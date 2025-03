'NASILNIČKO, NEPRIMERENO I SRAMOTNO PONAŠANJE' Irena Vujović osudila napad na studenta Miloša Pavlovića

Irena Vujović, ministarka zaštite životne sredine najoštrije je osudila napad na studenta medicine Miloša Pavlovića u Pionirskom parku.

Mržnja i nasilje koje opozicioni lideri mesecima promovišu u institucijama i van njih, kako bi se ta slika prelila na ulice, danas su kulminirali fizičkim napadom odobrnika opozicionog pokreta Kreni promeni na uzornog studenta medicine Miloša Pavlovića.

Fizički napad na mladića u Pionirskom parku koji im očigledno smeta jer se zalaže za normalizaciju rada obrazovnih ustanova i da se studenti što pre vrate svojim fakultetskim obavezama, najbolji je pokazatelj čemu nas vodi rušilačka politika.

Podele i izazivanje haosa u društvu koje mesecima pokušavaju da izazovu i prodube kako bi se politički okoristili, doveli su do nedopustivog – a to je da javni funkcioner kukavički nasrne na studenta i to samo zato što misli drugačije.

Najoštrije osuđujem nasilničko, neprimereno i sramotno ponašanje, a od nadležnih očekujem da će što pre biti i sankcionisano.

Autor: Iva Besarabić