VUČEVIĆ NAJOŠTRIJE OSUDIO NAPAD NA MILOŠA PAVLOVIĆA: Pozivam Savu Manojlovića da odgovori ko je naredio napad na studenta Miloša Pavlovića

Premijer Srbije Miloš Vučević najoštrije je osudio napad na studenta Miloša Pavlovića, i nada se da će se ovaj čestit mladić brzo oporaviti.

-Najoštrije osuđujem napad na studenta Miloša Pavlovića, i nadam se da će se ovaj čestit mladić brzo oporaviti. Danima smo svedoci maltretiranja i iživljavanja nad studentima koji su protestovali u Pionirskom parku jer samo žele da uče, da bi danas Željko Latas krenuo najbrutalnije fizički da se obračunava sa Milošem koji je njihov predstavnik. U pitanju je osoba od ranije poznata po bahatom ponašanju i malverzacijama u državnoj službi, inače odbornik u Opštini Novi Beograd na listi “Kreni promeni”. Pozivam Savu Manojlovića da odgovori ko je naredio napad na studenta Miloša Pavlovića! Da li on to ćutanjem i ignorisanjem pokušava da se opere od odgovornosti? Da li je to Srbija za koju se zalažu, Srbija u kojoj se na studente ide pesnicama i biber sprejom? Kada već nemaju argumenata za demokratsku i fer borbu protiv Miloša i njegovih drugova, poštenih i pametnih mladih ljudi i patriota, krenuli su sa pokušajima da ih fizički onemoguće da govore. Neće im proći nasilje! Svi smo mi Ćaci! Pobediće Srbija- napisao je premijer.

Autor: Snežana Milovanov