Iako svi znamo da se zbog parking mesta kruži i po sat vremena, kao i da se uvek traži mesto više, bahato ponašanje pojedinih vozača prelazi sve granice. Potpuno bizarne situacije dešavaju se gotovo svakodnevno u Beogradu, a izrevoltirani sugrađani se neretko žale i svoja iskustva dele na društvenim mrežama.

Dok neki svoja vozila ostavljaju bukvalno gde stignu ne razmišljajući o posledicama ili drugim učesnicima o saobraćaju, neki prisvajaju parking mesta, koja im ponekad čak i nisu porebna, pa tako postavljaju neobične predmete i pronalaze bizarne načine, dok ima i onih koji prete i oštećuju druge automobile. Tako su na jednoj instagram stranici za samo jedan dan osvanule četiri fotografije koje dokazuju dokle doseže bahatost, ali i dovitljivost prestoničkih vozača.

Naime, jedan naš sugrašanin požalio se korisnicama društvenih mreža kako je jedan njegov komšija sa Dušanovca postavio plastičnu, baštensku stolicu ispred kapije, iako je obeleženo parking mesto tu namenjeno svim automobilima.

- Ljudi ovako čuvaju svoja mesta. Označeno za dozvoljeno parkiranje svih automobila, oni stavljaju stolice, gume, balone sa vodom, a ako ih pomeriš, izlaze, svađaju se i prete. Meni su stavili šrafove ispod gume, i kao nesrećni slučaj. Ovo više nema smisla kakvi ljudi postoje. Mi tražimo parking po 30, 40 minuta, a niko ne sme da stane ovde zbog straha da će se nešto desiti autu - napisao je on izrevoltirano deleći i sliku kao dokaz.

Ubrzo se na to nadovezao i jedan stanovnik opštine Železnik, koji se, kaže, našao u vrlo sličnoj situaciji. On je napisao da jedan od njegovih suseda zauzima čak tri parking mesta koja mu čak i nisu potrebna, postavljajući balone od 5 litara.

- Izlazi da se svađa, jako je neprijatan i bezobrazan i priča kako to nije javna površina, kad su pravili ulicu to je bio deo njegovog dvorišta, država mu nije isplatila, pa je do bele linije njegovo. Pored njegove kuće je zgrada, ljudi nemaju mesta gde da se parkiraju dok on čuva tri parking mesta na kojima se ni ne parkira jer ima samo jedan auto. To tako stoji prazno jer mu se može da ispred njegovog dvorišta celom dužinom ne budu uparkirani automobili. Plus, u dvorištu ima mesta da uparkira dva šlepera, kao i mesta za parking ispred svoje kapije - napisao je on.

Ipak, i pored bahatog čuvanja parking mesta koje je namenjeno za sve automobile, Beograđani pronalaze i neobične načine da svoj auto ostave, ne mareći što tu nema obeleženog parking mesta. I ne samo što ga nema, već ne bi ni moglo da se obeleži, s obzirom na to da se četo radi o prilično nepristupačnim mestima koja nikako ne bi smela da se koriste u tu svrhu.

Tako je jedan naš sugrađanin svoj auto ostavio tik uz semafor, dok mu je jedan deo vozila bio sa jedne, a drugi sa druge strane ivičnjaka, pa je i jedan točak ostao na betonskom bloku, a kako piše u objavi, fotografija je zabeležena u samom centru grada.

Na jednoj od objavljenih fotografija u isto vreme se vidi nepropisno parkiran auto, ali i žica za veš razapeta ispred zgrade između dva drveta na zelenoj površini. Ostalo je, međutim nepoznato da li se i ovde radi o čuvanju nepropisnog parking mesta ili ova situacija nema veze sa parkiranjem. Automobil je, ipak, ostavljen baš uz sam ulaz u zgradu, takođe na zelenoj površini, a ovaj vozač očigledno nije razmišljao kako o stanarima, tako ni o prirodi.