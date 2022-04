ZBOG PLANIRANIH RADOVA, POJEDINI DELOVI BEOGRADA SUTRA ĆE OSTATI BEZ VODE! Saznajte da li ste među njima

Tokom planiranih radova na vodovodnoj mreži na opštini Savski venac, 6. aprila od 8.30 do 18 sati bez vode će ostati potrošači u Deligradskoj ulici (od Nemanjine do Birčaninove), saopšteno je iz JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija”.

Istog dana, od 9 do ponoći, zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži na opštini Zemun, vodu neće imati ni potrošači u ulicama Kej oslobođenja (od Dr Petra Markovića do Zmaj Jovine), Marka Nikolića, Beogradskoj, Kosovskoj, Davidovićevoj, Mornarskoj, Masarikov trg i Gospodskoj (od Masarikovog trga do Keja oslobođenja).

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su auto-cisterne.

Iz ovog preduzeća apeluju na potrošače da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.

Za sve dodatne informacije potrošači se mogu obratiti Kontakt centru JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija” na telefon 3606-606, a obaveštenja o planiranim radovima i kvarovima na mreži mogu se potražiti i na veb-adresi: www.bvk.rs.

