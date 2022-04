'PLAŠIMO SE!' Očevidac napada na ženu u Zemunu: Pitbul ga je držao u čeljustima!

B. P., koji je u petak bio očevidac incidenta na uglu ulica Milana Uzelca i Sestara Milovanović u Zemunu kada je muškarac I. B. (39) sa pitbulom napao i povredio ženu S. V. (58), koja je šetala labradora, navodi da se na snimku koji kruži društvenim mrežama vidi samo nekoliko poslednjih sekundi incidenta, preneo je Objektiv.

B.P. kaže da se našao sa drugaricom kako bi prošetali pse, ali da je njenog labradora Kena iz čista mira napao pitbul, nakon čega je usledila prava drama.

– Taj pitbul je držao Kena u čeljustima i bukvalno trgao, ja sam pokušavao da ga izvučem, ali nisam uspeo. Moja drugarica je klečala na zemlji i sve činila da odvoji svog psa od razjarenog pitbula, a onda je postala žrtva njegovog gazde koji je samo urlao da pustimo njegovog psa iako je on napao Kena. Apsolutno ništa nije činio da nas zaštiti od njega, već je počeo da udara moju drugaricu. Tek kada sam zapretio da ću pozvati policiju, nasilnik je razdvojio svog psa od Kena, seo u automobil i nestao u nepoznatom pravcu. Mislim da je Ken spasen u poslednjem trenutku. Mi smo potom sačekali Hitnu pomoć da bi mojoj drugarici bile konstatovane povrede. Pas je imao rupu na vratu koja je sanirana, a koliko čujem, ćelavi je uhapšen. Ipak, mi smo posle svega u šoku i plašimo se da izađemo napolje – kaže B.P.

U međuvremenu je uhapšen I. B., koji je u trenutku incidenta bio na uslovnoj slobodi, a B.P. i njegova drugarica su dali iskaze. Međutim, na društvenim mrežama pojavili su se komentari da vlasnica labradora nosi sa sobom šoker, koji upotrebljava ukoliko se neki pas približi njenom, ipak, ona je to žestoko demantovala.

– Sama sam i nosim šoker i to svi znaju, ali zbog uličnih pasa. Kada vidim grupu životinja, ja ga iz daljine upalim i taj čudni zvuk otera pse. Kada vidim pse koji su sa vlasnikom, na primer, imam komšije koje isto imaju pitbula, mi se pozdravimo iz daljine, jer ne želimo da bude neki problem – rekla je ona.

S. V. je, inače, po zanimanju vaspitač, ali radi kao prevodilac i živi sama sa psom.

– Ne mogu da verujem šta sam preživela! Sva sam u modricama, a samo sam branila svog psa. Uplašila sam se za njegov život, jer mi je on sve na svetu, samo njega imam. Ne držim ga na povocu, jer je on veoma miran. Tog dana smo naleteli na čoveka sa pitbulom i tada je nastao haos. On je huškao svog psa na nas. Kada se pas zaleteo, bacila sam se na pitbula i držala ga za stomak i glavu kako ne bi napao mog psa. Bukvalno je navijao dok sam ja pokušavala da obuzdam njegovog pitbula. Videli ste na snimku, udarao me je. Samo sam ga molila i ponavljala: „Molim te, molim te”, ali ništa nije uradio, samo se smejao.

Na snimku je zabeleženo kako žena pokušava da razdvoji dva psa, dok je krupan muškarac udara, šamara i šutira.

Potom je muškarac snažno gura, a žena pada. Osumnjičeni I. B. je pre hapšenja izjavio da je samo pokušao da spasi svog psa.

– Izvinjavam se toj ženi, hteo sam samo da je odgurnem što dalje od životinje. Uvek sam spreman da dam život za svog psa, kao što je ta žena bila spremna da da život za svog – rekao je I. B.