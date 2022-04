UMALO TRAGEDIJA NA TOŠINOM BUNARU: Prelazio preko šina, jedva ga spasli, SOKO proleteo pored njega (VIDEO)

Brzom intervencijom muškarca koji je stajao pored neoprezna osoba nije stradala.

Samo pukom srećom danas je izbegnuta tragedija u Beogradu, na železničkoj stanici Tošin bunar, kada je jedna neoprezna osoba odlučila da pređe preko šina, ne primetivši da iz tog pravca nailazi brzi voz Soko koji ide 200 kilometara na sat!

- Vlada Republike Srbije će po hitnom postupku pristupiti promeni regulative kako bi ovakvo ponašanje u budućnosti još oštrije sankcionisali. Srpskim prugama danas saobraćaju vozovi brzinama do 200 km/h i to je realnost na koju moramo da se naviknemo. Ovim putem apelujem na ljude da ne pretrčavaju prugu i tako dovode svoj život u opasnost. Naše železnice se modernizuju i uradićemo sve da u narednom periodu najveće gradove u Srbiji povežemo modernom infrastrukturom i najbržim i najmodernijim vozovima koji danas postoje u Evropi i trenutno saobraćaju na brzoj pruzi od Beograda do Novog Sada - poručio je ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije.