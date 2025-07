BAJATOVIĆ: Sankcije NIS-u opet odložene - nema nestašica, nema poskupljenja!

Generalni direktor Srbijagasa Dušan Bajatović izjavio je danas da je novo odlaganje sankcija NIS-u za 30 dana dobra vest i da ostavlja prostor da ta kompanija ''preživi'' i dodao da se ne očekuje nestašica i poskupljenje nafte na domaćem tržištu jer, kako je rekao, NIS može da bude pouzdan snabdevač.

''Ne možemo da kažemo da je to (odlaganje) očekivano, morate se boriti. Borila se vlada, borili su se naši lobisti, sigurno da je bio uticaj i naših političkih aktivnosti i uticaj advokatskih timova Vlade Srbije i NIS-a, bilo je tu i nekih međupoteza Gazpromnjefta'', rekao je Bajatović za Javni servis.

On smatra da se nije moglo očekivati više od mesec dana odlaganja ukazujući da je reč o političkim sankcijama, kao i da su se zaoštrili odnosi između Rusije i SAD zbog čega su, kako je ocenio, otežane okolnosti da NIS dobije duže prolongiranje.

''Te sankcije su usmerene na Srbiju kao kolaternu štetu, ali ostavlja se prostor da NIS preživi, da može da diše'', rekao je Bajatović.

Naveo je da NIS ima 80 odsto veleprodaje koja pada jer, kako kaže, postoji neizvesnost kod velikih klijenata te kompanije, ali da NIS ima 60 odsto maloprodaje u Srbiji.

''Bez obzira na opterećenost od 550 miliona evra kreditnih zaduženja, mnogo su pomogli vlada i Narodna banka Srbije, pa krediti nisu proglašeni dospelim. Tu vidim i dobru volju druge strane, OFAK-a da NIS nastavi da živi'', kazao je Bajatović.

Dodao je da je NIS nenadokadiv proizvođač odnosno prerađivač nafte u naftne derivate u Srbiji.

''Mi ćemo sad opet da uvezemo naftu, priključiće se i JANAF, ali ta situacija će da traje do daljnjeg. Ide se na iscrpljivanje NIS-a, ne vidim toliko prerađivačke i tržišne okolnosti u samoj Srbiji i NIS-u kao problem. Oni će sada da pogađaju NIS- sa neformalnim finansijskim sankcijama i taj period će trajati još neko vreme", rekao je Bajatović.

On je kazao da je cilj sankcija da iznuri i iscrpi i da padne vrednost kapitala NIS-a.

''Šta može da usledi iza toga, to ćemo da vidimo. Nadam se da će uskoro biti razgovora između Rusa i Amerikanaca, da će biti neki mirovni proces. A što se tiče NIS-a, može da radi samo na srpskom tržištu i da bude pouzdan snabdevač'', rekao je Bajatović.

Naglasio je da se ne očekuju nestašice, veliki cenovni udari niti bilo kakve špekulativne radnje koje, kako je rekao, ne može da spreče Vlada Srbije, NIS i drugi učesnici na tržištu.

''U tom smislu je ovo dobra vest. Nastavljamo dalje, biće verovatno još mesec dana produžetka, u to sam siguran, a šta to sve znači, to ćemo da vidimo'', rekao je Bajatović.

On je kazao da je podnet zahtev za delistiranje i naveo da OFAK još uvek nije odgovorio na ponudu NIS-a oko delimične promene vlasničke strukture.

Govoreći o cenama gasa na evropskom i svetskom tržištu, Bajatović je rekao da cena pala na 32-33 evra za megavat ili 330 evra za 1000 kubnih metara kubnih uz ocenu da to nije realno stanje i da nema dovoljno gasa da bi se kupovao po toj ceni i pravili veliki ugovori.

Kako je rekao, s druge strane, evropska skladišta su popunjena na nivo od 64 odsto, a da je prethodne tri godine prosek u ovo doba bio 83 odsto.

''Ne možete vršiti snabdevanje tržišta iz skladišta. Evropljani su videli da im se kreira lagana nestašica gasa, a svaka nestašica diže i cenu. U ovom momentu oni kupuju vrlo ravnomerno, Amerika ne može da isporuči više, oni gledaju da smanje Ruse, imaju problem sa Katarom zbog ljudskih prava... Prema tome, u ovom momentu evropska potražnja je ujednačena na nivou da ne kreira rast cene gasa, ali to se neće desiti i u zimskom periodu'', rekao je Bajatović.



Autor: Dalibor Stankov