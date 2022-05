KOD VUKOVOG SPOMENIKA SE KRIJE MOTIV ZA LAŽNE DOJAVE O BOMBAMA? Iznete ŠOK teorije, ovo su razlozi za preteće mejlove!

Ovog jutra su stigle dojave o bombama u čak 97 osnovnih škola, dok je popodnevnu smenu sačekala nova dojava za 21 školu, na meti je bila i zgrada Beograđanka kao i aerodrom u Nišu. Eksplozivi su navodno postavljeni i na mostovima u Beogradu, u tržnim centrima, zoo vrtu, restoranima, železničkoj stanici.

Kontradiverzione ekipe MUP-a su na terenu nakon pregedla objekata utvrdile da su sve dojave o postavljenim bombama bile lažne.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u saradnji sa Tužilaštvom za organizovani kriminal i Višim javnim tužilaštvom u Beogradu intenzivno istražuju ove slučajeve, a u rad je uključeno i Posebno odeljenje za visokotehnološki kriminal Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

Da bi istražni organi ušli u trag osobe koja šalje mejlove one moraju poslati zahtev za lokaciju sa koje je mejl poslat od provajdera.

Ko i odakle šalje mejlove o lažnim bombama? Da li se vodi specijalni rat protiv Srbije? Da li je Srbija danas bezbedna i sigurna zemlja?

Na sva ova pitanja odgovor su dali direktor Instituta za međunarodnu i nacionalnu bezbednost Darko Trifunović i kriminolog Andrej Kubiček.

Trifunović smatra da kontra-diverzioni tim mora da detaljno obavi pregled.

- Ne postoji bezopasan preteći imejl. Naše intitucije moraju da odreaguju. Ono što prvo zapada za oko, ja nisam siguran da li je policija stigla za 15 sati da obiđe toliko škola detaljno. Mi moramo malo da se uozbiljimo, izvinjavam se ali ja to moram da kažem. Ipak građani moraju da veruju svojim institucijama, a informacije koje se daju moraju da budu uverljive. Kadet mora detaljno da pregleda svaki objekat. Cela ova situacija nas vodi na razmišljanje da li su zaposleni u školama dovoljno obučeni za ovakve situacije. Postoje čitavi protokoli, čak su postojale i vežbe kako reagovati u ovakvim situacijama. Mnoge države pripremaju svoja skladišta i skloništa, a da li mi znamo kada bi se nešto desilo gde nam je gas maska? Hitno mora da se krene u edukaciju - rekao je Trifunović.

Kubiček smatra da je cilj dojava izazivanje panike.

- Video sam ispred škola da je bilo dosta dece. Panika je ključna reč ovde cilj ovih dojava je izazivanje panike i on je postignut. U ovom slučaju to je izazivanje panike među decom. Decu je potrebno edukovati. Veliko je pitanje, a to će istraga i utvrditi, ovo sve ima jednu tendenciju da su to možda isti akteri koji od početka šalju lažne dojave. Upućene su pretnje najnemoćnijima, deci sada. Panika se širi i očigledno se radi o nečemu što se zove diverzija. Ovo su vrlo kompleksne igre - kaže Kubiček.

Da li se vodi specijalni rat protiv Srbije?

- Vrlo je definisano šta su to hibridna dejstva i specijalni rat. Hrvatska je u svom odgovoru oformila institut koji se bavi samo time, to moramo i mi da uradimo. U hibridnom dejstvu se koriste i društvene mreže, one su data baze i iza svake stoji služba i koristi ih za analitiku. Zamislite da imate fakultete koji izučavaju to, ne postoji predmet analitika bezbednosti. Govorim o svima onima koji ne prepoznaju šta se dešava, ja sam prvi u Srbiji rekao da Južnog toka neće biti. Rekao sam da Severnog toka neće biti ako se SAD ne usaglasi sa tim. Rekao sam šta će biti sa Ukrajinom. Moramo da otkrijemo izvor pretnji, a da bismo ga otkrili moramo imati stručne ljude. Motiv je ovde bitan, a to može biti to što je Srbija neutralna. Ako smo neutralni, motiv može biti kod nezadovoljnih ljudi u Srbiji i van Srbije. Pogledajte šta se dešava kod Vukovog spomenika, svuda je simbol "Z" koji simbolizuje rusku agresiju na Ukrajinu. Drugi motiv može biti da neko želi da zaštiti te što šaraju simbol "Z" - kaže Trifunović.