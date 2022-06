ŠAPIĆ O BLOKADI BEOGRADA: Kada izađe par stotina ljudi, to ugrožava funkcionisanje!

Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić izjavio je danas da je napravljena greška kada je dozvoljeno građanima nezadovoljnim najavom izgradnje rudnika litijuma da blokiraju auto-put u Beogradu i naveo da bi on zbog toga poslao policiju.

"Mislim da je to bila odluka predsednika države iz najbolje namere kada je dozvolio da se – bez obzira na broj, a nije izašlo 500.000 ili milion ljudi – zatvori auto-put“, rekao je Šapić.

Šapić je ocenio da zatvaranje auto-puta, do kojeg je došlo i danas zbog nezadovoljstva radnika kragujevačkog Fijata, potencijalno znači da se ulazi u „anarhistično stanje“.

„Mislim da je ta greška napravljena i da ona ne sme da se ponovi. Mora da postoji način na koji se protestuje – jedno je kada na auto-put izađe milion ljudi – tada pada vlast, a kada izađe par stotina ljudi zatvori auto-put. onda to ugrožava funkcionisanje grada“, ocenio je Šapić.

Na pitanje o mnogim gradskim projektima koji još nisu završeni, novi gradonačelnik je odgovorio da će prvo morati da utvrdi zašto su se radovi otegli i naveo da će zbog toga predložiti da se prekine saradnja sa privatnom kompaniju koja ni posle tri godine nije završila radove na glavnoj autobuskoj stanici.

„Da oduzmemo, da grad uzme na sebe i da završimo te radove. Koliko znam, njima je data lokacija da završe stanicu, grad je izgradio propratne saobraćajnice a oni ne završavaju već godinama. Stvarno mislim, hajde da presečemo“, naglasio je Šapić.

Šapić je izjavio da će dosadašnji gradski urbanista Marko Stojčić ostati na toj funkciji, a da će naknadno saopštiti ko će biti gradski menadžer.

Na pitanje kako će se suočiti sa ekološkim izazovima u Beogradu, gradu koji je čestu u vrhu liste najzagađenijih metropola, Šapić je odgovorio da su problemi stari „euro 2“ i „euro 3“ motori koji se više ne koriste u Evropi, kao i individualna ložišta.

„Te stvari ne mogu da se reše preko noći. Što se tiče individualnih ložišta, vi morate tim ljudima dati alternativu a to je gasifikacija i drugi metodi grejanja“, rekao je Šapić.

Govoreći o problemu splavova na Savi i Dunavu, Šapić je naveo da će u najkraćem roku tražiti da se izradi pravilnik koji će određivati ko može i kako imati splav.

Komentarišući problem buke s kojim se Beograđani zbog splavova suočavaju, a na koji komunalni policajci ne reaguju, Šapić je rekao da grad treba da se razvija kao turistička atrakcija, ali i da stanovnici mogu mirno da spavaju.

„Zašto niko tek tako nije kretao na temu splavova i buke – zato što su ljudi koji drže splavove ljudi diskutabilnih biografija i pitanje je iz kog miljea dolaze. I sam znam koliko sam dobijao pretnji na razne načine kada sam tu temu otvorio, a rekli su mi da ne diram u taj osinjak. Ja sam odlučio da taj osinjak diram i nastaviću i kad se tiče buke“, naglasio je Šapić.

Govoreći o štrajku radnika Gradskog saobraćajnoj preduzeća, Šapić je rekao da štrajk predvode članovi opozicionih stranaka ali da će on otići da razgovara s njima i vidi koje su zamerke.

„Nije nikakva tajna da je GSP decenijama unazad preduzeće koje ima velike probleme i sa njima su probleme imale sve prethodne vlasti. GSP je u minusu svake godine. To su desetine miliona evra subvencija koje daje grad zato što ima problem sa plaćanjem karata. To je rak rana Beograda i ko to bude uspeo da reši, mislim da mu treba dodeliti Oktobarsku nagradu“, ocenio je Šapić.