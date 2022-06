CENTAR BEOGRADA DANAS BEZ VODE DO 20 SATI: Neka spreme zalihe žitelji ovih ulica na Vračaru i Paliluli

Beogradski vodovod je najavio da, zbog radova, delovi Vračara i Palilule danas neće imati vodu.

Na Vračaru, od 8 do 18, bez vode će ostati potrošači u ulicama Koče Kapetana (od Njegoševe do Makenzijeve) i Njegoševa (od Molerove do Baba Višnjine).

Na Paliluli, od 8 do 20 bez vode će ostati potrošači u Višnjici kao i Višnjičkoj ulici (od skretanja za Adu Huju do kraja ulice). Vodu neće imati ni potrošači u Romena Rolana i ulici Sestara Bukumirović i okolnim u Višnjičkoj banji.

Obezbeđene su auto-cisterne sa vodom za piće, a na gradjane je apelovano da pripreme zalihe vode.

