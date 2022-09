Prvi uslužni centar na Zvezdari otvoren u Malom Mokrom Lugu

Informativno - uslužni centar „Mali Mokri Lug” svečano je otvoren u ovom zvezdarskom naselju.

Otvaranjem uslužnog centra, građanima ovog dela Zvezdare su na jednom mestu dostupne usluge opštinske Uprave, Sekretarijata za javne prihode, pošte, i MUP-a.

Predsednik Gradske opštine Zvezdara Vladan Jeremić kaže da je više razloga za zadovoljstvo.

„Kao prvo, ispunili smo obećanje dato građanima Malog Mokrog Luga a to je da im opštinske usluge budu dostupne. Više neće morati da presedaju u prevozu kako bi došli do zgrade Opštine već će sve poslove moći da obave nadomak svoje kuće. Renoviranje i opremanje prostora, u kome je smešten uslužni centar Opštine, finansiran je sredstvima iz opštinskog budžeta a rezultat je vidljiv i merljiv. Treći razlog za zadovoljstvo je što su na jednom mestu objedinjene opštinske, gradske i republičke službe. Posebno bih naglasio da stvaranjem kvalitetnijih uslova za život u Malom Mokrom Lugu, pokazujemo da nam je svaki deo opštine podjednako važan i to je politika koju ćemo nastaviti i dalje da primenjujemo. Istakao bih još da na proleće kreću radovi na izgradnji uslužnog centra u Velikom Mokrom Lugu”, rekao je Jeremić.

Otvaranju centra prisustvovali su i v.d. direktora JP „Pošta Srbije” Zoran Đorđević, gradski sekretar za javne prihode Biljana Nićiforović, načelnik Policijske stanice Zvezdara Dragomir Topisirović, rukovodstvo opštine i načelnici Uprave GO Zvezdara.