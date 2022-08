USPOMENA NA KRALJA NARODNE MUZIKE ŽIVEĆE VEČNO! Poznato kad se postavlja bista Šabanu Šauliću u OVOM SRPSKOM GRADU, evo ko će doći

U Šapcu, rodnom gradu legendarnog pevača Šabana Šaulića, biće podgnuta bista i svečano otkrivena u utorak 6. septembra u 11 sati našem istaknutom estradnom umetniku.

Naime, Dan i datum postavke biste i njeno otkrivanje simbolično je povezano jer je u pitanju dan rođenja Šaulića, a bista će se naći u samom centru kod Robne kuće, što je potvrdio i njegov brat Hasan Dudić.

- To je najmanje što Šabac može da učini za jednog takvog umetnika i pevača kakav je bio Šaban Šaulić i hvala im u to ime jer je Šaban to zaista zaslužio - rekao je Dudić za “Express.ba” u ime čitave porodice.

Podsetimo, Šaban Šaulić je preminuo od posledica saobraćajne nesreće koja mu se dogodila u Nemačkoj, u povratku sa nastupa u februaru 2019. godine. Život je u nesreći izgubio i njegov klavijaturista Mirsad Kerić.

Autor: PINK.RS