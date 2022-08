PREMIJERA PREDSTAVE U BUDIMPEŠTI! Malbaša za Pink: Godinu dana sam se pripremao za ulogu patrijarha Pavla, ja njega ne imitiram, ja njega igram!

Predstava "Patrijarh Pavle" biće izvedena 6. septembra u Budimpešti, dok je u Srbiji zakazana za 15. septembar.

Glumac Milan Malbaša rekao je za Pink da se ovako zahtevan projekat ne bi radio da ga ne radi sa dobrom ekipom jer je to velika odgovornost.

- S obzirom na to da je Jovan Janjić bio 30 godina sa Patrijarhom Pavlom i napisao tri knjige o njemu i s obzirom da je Dunjić, moj prijatelj, fantastičan glumac, pristao da radimo. Imali smo sreću što je on i reditelj Milan Rus u Srpskom narodnom pozorištu u Budimpešti to režirao, tako da su se spojile sve kockice i ja sad nemam nekog straha da uđem u sve to zato što je zaista ekipa sjajna - rekao je Malbaša i dodao:

- Godinu dana sam se pripremao za to, pročitao sam gotovo sve knjige o patrijarhu Pavlu, da uđem totalno u lik. Dakle, ja njega ne imitiram, ja njega igram. I kad pričam tekst, pravi sam 99 odsto, ja sam poslao na 100 telefona, niko nije primetio da to nije Pavle.

Aleksandar Dunić u ovoj predstavi igra novinara i drago mu je što je deo ovako važnog projekta.

- Jovan je zaista napisao izuzetan tekst i zaista smo svi užuvali čitajući ga. Imali smo i veliku sreću, moram da se zahvalim i Ministarstvu kulture Mađarske, koje je prodržalo naš projekat . Srpsko pozorište iz Budimpešte je produciralo predstavu, ono je apliciralo i tražilo sredstva od Mađarske i izašla nam je u susret i pomogla nam je i hvala joj mnogo na tome. Mi smo želeli da u ovom smutnom vremenu i vremenu turbulencija gde čovek i gubi smisao i nalazi ga, da je vrlo teško orjentisati se i odrediti neki jasan kurs i pravac želeli da se vratimo na neke bazične ljudske vrednosti i da našem narodu ponovo ukažemo na te bazične ljudske vrednosti i da ukažemo da je patrijarh bio ličnost oko koje je u poslednjih 50 godina bilo najmanje sporenja - rekao je Dunić.

Autor: J.Đ.