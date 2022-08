OBRAD KESIĆ ZA PINK: Eskobarova poruka ohrabrujuća za Srbiju! Svestan je da se Vučić bori za MIR dok je Kurti započeo OVU KRIZU!

Specijalni predstavnik SAD za Zapadni Balkan Gabrijel Eskobar istakao je juče, nakon sastanka sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem da je ceni Vučićevu posvećenost miru i stabilnosti.

DAS Escobar: Tough and long meeting just now with President Vucic. We appreciate the President’s commitment to peace and stability. The work continues.



Eskobar: Težak i dug sastanak sa predsednikom Vučićem. Cenimo posvećenost predsednika miru i stabilnosti. Nastavljamo dalje.