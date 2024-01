Lajčak: Imao sam važan razgovor sa predsednikom Vučićem

Specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak saopštio je večeras da je imao važan razgovor sa predsednikom Srbije o normalizaciji odnosa sa Prištinom.

"Imao sam važnu diskusiju sa predsednikom Srbije o najnovijim razvojima u okviru dijaloga o normalizaciji odnosa sa Kosovom, kao i o narednim koracima u predstojećem periodu. Takođe, razgovarali smo o aktuelnim, hitnim pitanjima", istakao je Lajčak na Tviteru.

Lajčak i Vučić su se susreli na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu.

