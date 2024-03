Lajčak: Sa Vučićem o aktuelnim pitanjima i predstojećem sastanku pregovarača

Specijalni izaslanik EU za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak saopštio je da je na sastanku sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, između ostalog, razgovarao o akutelnim pitanjima i predstojećem sastanku glavnih pregovarača koji će biti održan u utorak 19. marta u Briselu.

"Posle Prištine prošle nedelje, posetio sam Beograd gde sam se sastao sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i direktorom Kancelarije za KiM Petrom Petkovićem. Razgovarali smo o predstojećem sastanku glavnih pregovarača, aktuelnim pitanjima koja treba hitno rešiti i primeni Sporazuma na putu normalizacije", napisao je Lajčak na društvenoj mreži X.

Vučić je prethodno objavio da je sa Lajčakom razgovarao o situaciji na KiM i, kako je naveo, nepodnošljivim uslovima za život srpskog naroda.

Dodao je da je još jednom pozvao međunarodnu zajednicu da se "konkretno i odlučno angažuje po suštinski važnim pitanjima za opstanak srpskog naroda na KiM i regionalnu stabilnost".

After Pristina last week, I visited Belgrade to meet with @predsednikrs @avucic and @PetkovicPetar. We spoke about the upcoming Chief negotiators’ meeting, current issues, which need to be urgently addressed and the implementation of the Agreement on the Path to Normalisation. pic.twitter.com/EogQjHSSzv