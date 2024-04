Vućić i Lajčak u Mostaru o dijalogu Beograda i Prištine (FOTO)

Specijalni izaslanik EU za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak saopštio je da se danas u Mostaru sastao sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem sa kojim je, kako je naveo, razgovarao o narednim koracima u vezi sa dijalogom.

- U Mostaru sam sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem razgovarao i o narednim koracima u dijalogu, predstojećem sastanku glavnih pregovarača, kao i regionalnim dešavanjima - naveo je Lajčak na društvenoj mreži X.

In Mostar, I also spoke to @predsednikrs @avucic about next steps in the Dialogue, the upcoming Chief Negotiators' meeting, as well as regional developments. I stressed the need for urgent progress in the implementation of the Agreement on the Path to Normalisation. pic.twitter.com/UaiNqhPbun