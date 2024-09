LAJČAK SE SASTAO SA KASANOFOM U PRAGU: Razgovor o dijalogu Beograda i Prištine

Izaslanik EU za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak sastao se, na marginama bezbednosnog foruma Globsec u Pragu sa zamenikom pomoćnika državnog sekretara SAD Aleksandrom Kasanofom.

"Veoma korisna detaljna diskusija sa Kasanofom o dijalogu, njegovim trenutnim izazovima i širem regionu. Zahvaljujemo na kontinuiranoj odličnoj i besprekornoj saradnji EU i SAD na Zapadnom Balkanu", napisao je na društvenoj mreži "X".

Very useful in-depth discussion with 🇺🇸 DAS Kasanof about the Dialogue, its current challenges and the wider region. Grateful for the continued excellent and seamless 🇪🇺🇺🇸- cooperation on the Western Balkans. Looking forward to working together! pic.twitter.com/F9QguyJ19y