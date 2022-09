SPREMITE ZALIHE: Ove dve ulice u Beogradu će ceo dan biti bez vode

Zbog stavljanja u funkciju novopoloženog cevovoda na opštini Vračar, u sredu, 7. septembra, od 8 do 24 časa bez vode će ostati potrošači u ulicama Molerovoj (od Makenzijeve do NJegoševe) i Njegoševoj (od Molerove do Koče Kapetana), saopštili su iz JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija”.