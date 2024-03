OVE ULICE U SAMOM CENTRU BEOGRADA DANAS BEZ VODE OD 8 PA DO 22 SATA: Spremite zalihe

Zbog stavljanja u funkciju novopoloženog cevovoda na opštini Vračar, u utorak 26. marta od 8 do 22 sata, bez vode će ostati potrošači u ulicama Prote Mateje, od Krunske do Bulevara Kralja Aleksandra i u Krunskoj, od Braće Nedića do Beogradske ulice.

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđena je auto-cisterna.

Molimo potrošače da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.

Autor: