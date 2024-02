SPREMITE ZALIHE NA VREME - Ove ulice na Zvezdari ostaju bez vode do večeras

Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži na opštini Zvezdara, u četvrtak, 22. februara, od 8 do 22 časa bez vode će ostati potrošači u sledećim ulicama: Subotičkoj, Ravaničkoj (od Radojke Lakić do Stanislava Sremčevića), Kulina bana, Radojke Lakić i Generala Mihajla Živkovića (od Ravaničke do Subotičke), saopštilo je JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija”.

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđena je auto-cisterna, a iz „Vodovoda” apeluju na potrošače da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.

Za sve dodatne informacije potrošači se mogu obratiti Servisnom centru Grada Beograda na broj telefona 11-0-11 ili na besplatni broj 0800/11-00-11 za sve pozive iz fiksne telefonije.

Obaveštenja o planiranim radovima i kvarovima na mreži mogu se potražiti i na web-adresi www.bvk.rs, navodi se u saopštenju Javnog komunalnog preduzeća „Beogradski vodovod i kanalizacija”.